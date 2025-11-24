Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"

KV Mechelen blijft verrassen. Met een knappe 0-1-zege op Genk zetten ze een stevige stap richting de Champions' Play-offs. Volgens Peter Vandenbempt is dat geen toeval: Malinwa koppelt verzorgd voetbal aan strijd en mentaliteit.

KV Mechelen is een van de verrassingen van dit seizoen. Malinwa doet het enorm goed en won afgelopen weekend een belangrijke wedstrijd in de strijd om de Champions' Play-offs. Het boekte een 0-1 zege op Genk.

KV Mechelen staat terecht in de top 6

"Ze hebben echt wel goed proberen te voetballen wanneer het kon", zegt Peter Vandenbempt volgens Sporza. "Het was vaak moeilijk, maar dan blijven bij KV Mechelen wel die spirit en strijdlust staande. Dat ze die heenronde afsluiten in de top 6 is dus welverdiend."

De commentator wou ook nog wat kwijt over trainer Fred Vanderbiest. "Als trainer wordt hij te vaak herleid tot een karikatuur van een halve hooligan langs de lijn. Sorry dat ik het zeg, maar soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei. Al is hij natuurlijk veel meer dan dat."

Vanderbiest wierp zichzelf op als opvolger van Besnik Hasi, en heeft zijn kans dan ook met twee handen gegrepen. Bij Malinwa zullen ze ongetwijfeld ook enorm gelukkig zijn met hun keuze om hem aan te stellen. Het is een clubman in hart en nieren.

Lees ook... 🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses›"Zijn ploeg staat goed, ze proberen altijd verzorgd voetbal te brengen. En dat met een kern die - ook nog last-minute - heel wat sterkhouders zag vertrekken en blessures incasseerde. Maar nooit heeft hij erover gezeurd. Integendeel, hij is ermee aan de slag gegaan", besluit Vandenbempt.