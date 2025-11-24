Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"

Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"
Word fan van KV Mechelen! 1465

KV Mechelen blijft verrassen. Met een knappe 0-1-zege op Genk zetten ze een stevige stap richting de Champions' Play-offs. Volgens Peter Vandenbempt is dat geen toeval: Malinwa koppelt verzorgd voetbal aan strijd en mentaliteit.

KV Mechelen is een van de verrassingen van dit seizoen. Malinwa doet het enorm goed en won afgelopen weekend een belangrijke wedstrijd in de strijd om de Champions' Play-offs. Het boekte een 0-1 zege op Genk.

KV Mechelen staat terecht in de top 6

"Ze hebben echt wel goed proberen te voetballen wanneer het kon", zegt Peter Vandenbempt volgens Sporza. "Het was vaak moeilijk, maar dan blijven bij KV Mechelen wel die spirit en strijdlust staande. Dat ze die heenronde afsluiten in de top 6 is dus welverdiend."

De commentator wou ook nog wat kwijt over trainer Fred Vanderbiest. "Als trainer wordt hij te vaak herleid tot een karikatuur van een halve hooligan langs de lijn. Sorry dat ik het zeg, maar soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei. Al is hij natuurlijk veel meer dan dat."

Vanderbiest wierp zichzelf op als opvolger van Besnik Hasi, en heeft zijn kans dan ook met twee handen gegrepen. Bij Malinwa zullen ze ongetwijfeld ook enorm gelukkig zijn met hun keuze om hem aan te stellen. Het is een clubman in hart en nieren.

Lees ook... 🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses"Zijn ploeg staat goed, ze proberen altijd verzorgd voetbal te brengen. En dat met een kern die - ook nog last-minute - heel wat sterkhouders zag vertrekken en blessures incasseerde. Maar nooit heeft hij erover gezeurd. Integendeel, hij is ermee aan de slag gegaan", besluit Vandenbempt.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

13:30
Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

13:15
🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses Reactie

🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses

21:50
6
Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

13:00
Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers Reactie

Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers

11:15
Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

11:20
1
'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

12:30
Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg Opinie

Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg

12:10
2
Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

12:40
Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

12:00
Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

11:40
4
AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

11:00
2
Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

10:30
1
🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

09:15
1
📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

09:30
12
📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

10:00
Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

08:40
20
Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

09:00
4
Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

08:00
5
Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

08:20
'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

07:20
17
Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

07:00
3
Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

07:40
Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

23:36
4
Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst" Reactie

Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst"

06:00
Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

23:40
Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen

Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen

06:30
Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

21:00
Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

23:00
5
Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

22:15
6
Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

22:40
4
Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

22:00
Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!" Reactie

Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!"

21:30
Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

21:40
6
De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

21:13
"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

21:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor VerbovenRudy VerbovenRudy over 'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen' CringeMedia CringeMedia over Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld? Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?" Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico? André Coenen André Coenen over 'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp' Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk" 1872 1872 over Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved