Blamage op de Bosuil! Dender viert eerste zege van het seizoen op het veld van Antwerp

De crisis bij Antwerp is compleet. Na de overwinning tegen La Louvière voor de interlandbreak kon Antwerp de lijn niet doortrekken tegen hekkensluiter Dender. De bezoekers wonnen 1-2 op het veld van Antwerp, goed voor hun eerste zege dit seizoen na notabene 15 speeldagen.

Lange verkenfase

Dat Antwerp het enkele weken zonder Vincent Janssen moest rooien, wisten we sinds vrijdag. Maar tegen Dender moest Wils nog twee keer noodgedwongen wisselen want een zieke Van Den Bosch en licht geblesseerde Foulon raakten ook niet fit voor de wedstrijd tegen de hekkensluiter.

Voorin probeerde Stef Wils het met Al Sahafi in de punt maar tegen een zesvoudige achterlinie van Dender was het moeilijk om ruimte te vinden voor de Great Old. Het duurde bijna een halfuur vooraleer het eerste schot tussen de palen werd afgevuurd. Eerder rolde Al Sahafi zowat de ganse Dender-verdediging op om dan af te leggen tot bij Scott maar die lukte in twee tijden geen schot tussen de palen.

Even later werd Al Sahafi niet voor de eerste keer in de diepte gestuurd maar ditmaal hield hij de bal goed bij tot Adekami kwam aansluiten. De Ivoriaanse winger heeft een goed schot en mocht dat ook etaleren van Al Sahafi maar Dietsch reageerde met een een goede parade op de lage plaatsbal.

Dender op voorsprong

Dender kon in de eerste helft geen kans bij elkaar sprokkelen maar toonde zich wel hyperefficiënt vlak na rust. Toshevski kon bij een corner moederziel alleen de bal in een leeg doel koppen waardoor de bezoekers onverhoopt op voorsprong kwamen. Een eerste driepunter dit seizoen, na notabene 15 speeldagen, hing in de lucht.

Antwerp reageerde met een zeer slap schotje van Adekami dat ervoor zorgde dat de Bosuil de eigen ploeg op een fluitconcert trakteerde. Wils greep in en bracht met Kerk een extra aanvaller tussen de lijnen in de plaats van verdediger Bozhinov.

Antwerp verdiend langszij

Diezelfde Kerk ging goed de combinatie aan met Praet die de bal laag voor doel bracht. Vandeplas, een ander invaller, koos positie in de eerste zone om het leer in doel te schuiven maar besloot op de voeten van Dietsch.

De Dender-doelman was een dik kwartier voor tijd echter kansloos op een kopbal van Kouyaté. De verdediger klom het hoogste op een corner van Adekami en zette de bordjes opnieuw gelijk met een kopbal via de paal.

Dender profiteert

In een nerveus slot maakten beide ploegen nog kans op een winning doelpunt. Antwerp werd daarbij een handje geholpen door een twijfelende Dietsch maar Kerk kon van dichtbij niet de ruimte vinden om te profiteren. Omdat Antwerp zo nadrukkelijk op zoek ging naar de 2-1, kwam er ook ruimte in de rug. Die ruimte werd optimaal benut door Sambu Marsoni die een prachtige voorzet richting tweede paal verstuurde. Invaller Oratmangoen kon de bal vrijstaand controleren en de 1-2 voorbij Nozawa schuiven.

Antwerp kwam nog tot 2-2 via Vandeplas die, opnieuw na een corner, aan de tweede paal kon binnen koppen maar de corner van Adekami was voorbij de achterlijn gegaan waardoor het doelpunt afgekeurd werd.

Zo boekt Dender haar eerste zege van het seizoen. Wegkomen van de laatste plaats lukt niet met deze drie punten maar een opsteker is het zeker wel. Bij Antwerp daarentegen lijkt de crisis nu echt wel compleet.