Datum: 23/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15
Blamage op de Bosuil! Dender viert eerste zege van het seizoen op het veld van Antwerp
Foto: © photonews

De crisis bij Antwerp is compleet. Na de overwinning tegen La Louvière voor de interlandbreak kon Antwerp de lijn niet doortrekken tegen hekkensluiter Dender. De bezoekers wonnen 1-2 op het veld van Antwerp, goed voor hun eerste zege dit seizoen na notabene 15 speeldagen.

Lange verkenfase

Dat Antwerp het enkele weken zonder Vincent Janssen moest rooien, wisten we sinds vrijdag. Maar tegen Dender moest Wils nog twee keer noodgedwongen wisselen want een zieke Van Den Bosch en licht geblesseerde Foulon raakten ook niet fit voor de wedstrijd tegen de hekkensluiter.

Voorin probeerde Stef Wils het met Al Sahafi in de punt maar tegen een zesvoudige achterlinie van Dender was het moeilijk om ruimte te vinden voor de Great Old. Het duurde bijna een halfuur vooraleer het eerste schot tussen de palen werd afgevuurd. Eerder rolde Al Sahafi zowat de ganse Dender-verdediging op om dan af te leggen tot bij Scott maar die lukte in twee tijden geen schot tussen de palen.

Even later werd Al Sahafi niet voor de eerste keer in de diepte gestuurd maar ditmaal hield hij de bal goed bij tot Adekami kwam aansluiten. De Ivoriaanse winger heeft een goed schot en mocht dat ook etaleren van Al Sahafi maar Dietsch reageerde met een een goede parade op de lage plaatsbal.

Dender op voorsprong

Dender kon in de eerste helft geen kans bij elkaar sprokkelen maar toonde zich wel hyperefficiënt vlak na rust. Toshevski kon bij een corner moederziel alleen de bal in een leeg doel koppen waardoor de bezoekers onverhoopt op voorsprong kwamen. Een eerste driepunter dit seizoen, na notabene 15 speeldagen, hing in de lucht.

Antwerp reageerde met een zeer slap schotje van Adekami dat ervoor zorgde dat de Bosuil de eigen ploeg op een fluitconcert trakteerde. Wils greep in en bracht met Kerk een extra aanvaller tussen de lijnen in de plaats van verdediger Bozhinov.

Antwerp verdiend langszij

Diezelfde Kerk ging goed de combinatie aan met Praet die de bal laag voor doel bracht. Vandeplas, een ander invaller, koos positie in de eerste zone om het leer in doel te schuiven maar besloot op de voeten van Dietsch.

De Dender-doelman was een dik kwartier voor tijd echter kansloos op een kopbal van Kouyaté. De verdediger klom het hoogste op een corner van Adekami en zette de bordjes opnieuw gelijk met een kopbal via de paal.

Dender profiteert 

In een nerveus slot maakten beide ploegen nog kans op een winning doelpunt. Antwerp werd daarbij een handje geholpen door een twijfelende Dietsch maar Kerk kon van dichtbij niet de ruimte vinden om te profiteren. Omdat Antwerp zo nadrukkelijk op zoek ging naar de 2-1, kwam er ook ruimte in de rug. Die ruimte werd optimaal benut door Sambu Marsoni die een prachtige voorzet richting tweede paal verstuurde. Invaller Oratmangoen kon de bal vrijstaand controleren en de 1-2 voorbij Nozawa schuiven.

Antwerp kwam nog tot 2-2 via Vandeplas die, opnieuw na een corner, aan de tweede paal kon binnen koppen maar de corner van Adekami was voorbij de achterlijn gegaan waardoor het doelpunt afgekeurd werd.

Zo boekt Dender haar eerste zege van het seizoen. Wegkomen van de laatste plaats lukt niet met deze drie punten maar een opsteker is het zeker wel. Bij Antwerp daarentegen lijkt de crisis nu echt wel compleet.

Opstellingen

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 5.8 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/23 (47.8%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 45/52 (86.5%)
Meer statistieken
Kouyaté Kiki 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Bozhinov Rosen 60' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 33/34 (97.1%)
Meer statistieken
Somers Thibo 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Scott Christopher 68' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Benítez Mauricio 68' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Praet Dennis   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 43/49 (87.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Bijl Glenn 82' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Al-Sahafi Marwan 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 5/9 (55.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Adekami Farouck A 90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/29 (65.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 5/9 (55.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/13 (23.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Kerk Gyrano 30' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Buitenspel: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Babadi Isaac 8' 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Valencia Anthony 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Diawara Mahamadou 0'  
Hamdaoui Youssef 22' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Vandeplas Gerard 22' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 90' 6.6 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/44 (20.5%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Goncalves Bryan A 90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/57 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/25 (24%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Marijnissen Luc 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Rodes Nathan 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Sambu Marsoni A   90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Mbamba Noah   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Kvet Roman   45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
Meer statistieken
Nsimba Bruny 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/22 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Toshevski David 66' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis 0'  
Oratmangoen Ragnar 24' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Koton Krzysztof 0' 6.5  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Attah Kadiri Jordan 0'  
Hrnčár David 0'  
Acquah Desmond 0'  
Jahanbakhsh Alireza   45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Daali Amine 0'  
Berte Mohamed 0' 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Herbeleef Antwerp - FCV Dender EH
Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld?

18:30

Antwerp zit in zwaar weer. Na de pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Dender is de crisis compleet op de Bosuil. De druk op coach Stef Wils neemt verder toe, want de vooropgesteld...

Vooraf

LIVE: Kan Antwerp zonder kapitein Vincent Janssen eerste 6/6 pakken in de competitie?

11:16

De competitie is bijna halfweg. Om de heenronde af te sluiten, ontvangt Antwerp hekkensluiter Dender. Na de zege tegen La Louvière voor de international break gaat Antwerp ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière - Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 STVV STVV
