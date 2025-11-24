Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

Antwerp zette Stef Wils aan de deur na de pijnlijke nederlaag tegen Dender. De vooropgestelde 6 op 6 werd niet gehaald, en ondanks alle pech en blessures kon de coach zijn vel niet meer redden.

Stef Wils is niet langer de trainer van Antwerp. De 43-jarige werd kort na de 1-2 nederlaag tegen Dender ontslagen door het bestuur. De vooropgestelde 6 op 6 werd namelijk niet gehaald. Volgens Marc Degryse is Wils niet de hoofdschuldige, al was zijn ontslag ook niet meer af te wenden.

"Om een trainersontslag te overwegen, zijn altijd een paar vragen cruciaal. Is er stabiliteit te zien in het voetbal? Dat is bijvoorbeeld wél nog zo in Genk. Bij Antwerp is het antwoord ‘neen’. Heeft Wils de voorbije maanden spelers beter gemaakt? Het antwoord is veeleer ‘neen’. Dan denk ik dat de rekening van Paul Gheysens vlug gemaakt was", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Het bestuur heeft ook zijn aandeel in de crisis

Een groot deel van de zomertransfers waren geen schot in de roos. Een hoop van de belangrijke spelers is geblesseerd en Wils kreeg ook gewoon met enorm veel pech te maken. Er moet ook naar het bestuur worden gekeken.

"Tot voor kort werd Wils beschermd door Overmars. Die laatste zal immers ook wel weten dat Wils door hem aan het hoofd is gezet van een kern die kwalitatief veel te weinig is. Maar wat wil je? Als je deze zomer maar over een budget beschikte van 4 miljoen euro voor inkomende transfers."

Degryse vindt dat Overmars niet vrijuit gaat. "Hij was het die destijds besliste om Jonas De Roeck te ontslaan. Veel mensen begrepen die keuze niet. Sindsdien is het met Ulderink en Wils alleen maar bergaf gegaan. Moest De Roeck er dan per sé uit? Dat was dan toch een foute inschatting van Overmars."