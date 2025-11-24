'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

Antwerp heeft na de pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Dender afscheid genomen van Stef Wils. De club wil snel een nieuwe hoofdcoach aanduiden en heeft al een mogelijke opvolger in het vizier.

Antwerp heeft besloten om Stef Wils te ontslaan na de 1-2 nederlaag tegen FCV Dender. De hekkensluiter boekte zijn eerste overwinning van het seizoen op de Bosuil.

Wils werd in de steek gelaten door zijn spelers, die meermaals vertelden dat ze voor de coach wilden spelen. Uiteindelijk kwamen er meer woorden dan daden aan te pas.

De club deelde in zijn kort statement mee dat het "zo snel mogelijk een nieuwe T1 zal aanstellen." Marc Overmars en co zouden ondertussen hun oog al hebben laten vallen op een mogelijke opvolger.

Wordt Joseph Oosting de nieuwe trainer van Antwerp?

Volgens Het Nieuwsblad is Joseph Oosting kandidaat-coach van Antwerp. De 53-jarige Nederlander zit sinds september zonder club. Toen werd hij ontslagen bij FC Twente, waar hij iets langer dan twee jaar actief was.

Verder was hij ook al hoofdcoach bij RKC Waalwijk en assistent-trainer bij Vitesse. Het blijft afwachten of er een akkoord zou volgen. Hij is niet de enige optie op het lijstje van Antwerp.