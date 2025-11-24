'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

Foto: © photonews

Antwerp heeft na de pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Dender afscheid genomen van Stef Wils. De club wil snel een nieuwe hoofdcoach aanduiden en heeft al een mogelijke opvolger in het vizier.

Antwerp heeft besloten om Stef Wils te ontslaan na de 1-2 nederlaag tegen FCV Dender. De hekkensluiter boekte zijn eerste overwinning van het seizoen op de Bosuil. 

Wils werd in de steek gelaten door zijn spelers, die meermaals vertelden dat ze voor de coach wilden spelen. Uiteindelijk kwamen er meer woorden dan daden aan te pas.

De club deelde in zijn kort statement mee dat het "zo snel mogelijk een nieuwe T1 zal aanstellen." Marc Overmars en co zouden ondertussen hun oog al hebben laten vallen op een mogelijke opvolger.

Wordt Joseph Oosting de nieuwe trainer van Antwerp?

Volgens Het Nieuwsblad is Joseph Oosting kandidaat-coach van Antwerp. De 53-jarige Nederlander zit sinds september zonder club. Toen werd hij ontslagen bij FC Twente, waar hij iets langer dan twee jaar actief was.

Lees ook... Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij AntwerpVerder was hij ook al hoofdcoach bij RKC Waalwijk en assistent-trainer bij Vitesse. Het blijft afwachten of er een akkoord zou volgen. Hij is niet de enige optie op het lijstje van Antwerp.

Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

08:00
📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

10:00
📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

De opdoffer te veel: Antwerp neemt afscheid van trainer Stef Wils

🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

Eindelijk! Na 15 speeldagen pakt Milkon met Dender eerste zege na duidelijk game plan: "Bosuil op stang jagen" Reactie

Voelt hij de bui zelf al hangen? Wils wilt "kop niet in het zand steken" Reactie

Somers duidelijk na nederlaag tegen hekkensluiter Dender: "Laten coach in de steek" Reactie

Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld?

Blamage op de Bosuil! Dender viert eerste zege van het seizoen op het veld van Antwerp

Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst" Reactie

Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen

"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses Reactie

Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!" Reactie

Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held

Franky Van Der Elst houdt zich niet in over de kritiek op bondscoach Rudi Garcia

"Af en toe een week naar Italië": Hasi legt uit waarom Biglia er geregeld niet is bij Anderlecht

Voormalige Anderlecht-speler met dubbele nationaliteit wil voor Congo spelen

Anderlecht gaat twee spelers - waaronder basisspeler - aantal weken moeten missen

📷 Ploeg opnieuw in de maak na faillissement tweedeklasser: "Mensen bereid om te investeren"

🎥 Groot pijnpunt KRC Genk opnieuw op scherp gezet: Thorsten Fink heeft het heel moeilijk om het te verklaren Reactie

