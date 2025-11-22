Union SG Union SG
2-0
Cercle Brugge Cercle Brugge
usgUnion SG
cerCercle Brugge
(Rob Schoofs) Promise David 41'
1-0
Datum: 22/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15
Beste aanval, beste verdediging en (even) zeven punten meer dan Club Brugge: klinisch Union SG maakt indruk
Foto: © photonews

Union SG is doorgegaan op zijn elan. Zonder echt te overtuigen hebben ze de drie punten weten te pakken tegen Cercle Brugge. De kloof met Club Brugge is minstens voor eventjes zeven eenheden en zo zetten de Brusselaars druk op blauw-zwart.

Union kon met een thuiszege tegen Cercle Brugge meteen wat extra druk zetten op Club Brugge en de rest en minstens eventjes steviger leider worden. Patris verving de geschorste Niang, Promise David begon in de spits.

Bij de bezoekers veel meer wissels. Bovendien zette Onur Cinel ook een nieuw systeem op poten met vijf verdedigers om na een slechte reeks iets recht te gaan proberen zetten. Pieter Gerkens viel tot overmaat van ramp ook nog eens uit tijdens de opwarming.

Efficiëntie is alweer het toverwoord voor Union SG en Cercle Brugge

Union SG stond na veertien speeldagen op kop met 33 punten, de beste aanval met 29 goals en de beste verdediging met amper 8 tegendoelpunten. Geen enkel team kwam op een van die statistieken nog maar in de buurt van de Brusselaars.

Efficiënt zijn voorin en achteraan? Dat is een van de zaken waar Cercle Brugge - voorlaatste in het klassement - mee worstelt de laatste weken. En ook tegen de leider bleek opnieuw dat je soms echt in de hoek zit waar de klappen vallen.

De wedstrijd zelf was eerder kansarm te noemen. De thuisploeg had wel het balbezit, maar echt veel grote kansen kwamen daar niet uit voort. Diakité had aan de ene kant de beste kans, maar aan de overkant was het een afgeweken schot van Promise David dat over de doelman in doel krulde.

Klinisch Union SG mag uitkijken naar duel tegen Galatasaray

Een beetje geluk dwing je soms ook wel af natuurlijk. Van hetzelfde laken een broek in de tweede helft. Ngoura met de beste kans voor de bezoekers, maar uiteindelijk de thuisploeg met een gelukje op 2-0. Rodriguez haalde uit en kon daarna in de herneming Florucz bereiken.

De match zo meteen gespeeld, want een bleke Vereniging kwam niet meer in de buurt van zelfs maar een aansluitingstreffer. De Brusselaars kunnen zo met veel vertrouwen naar Instanboel voor een topwedstrijd tegen Galatasaray. Cercle Brugge likt de wonden.

Opstellingen

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.2 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Leysen Fedde 12' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Burgess Christian 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 46/50 (92%)
  • Schoten op doel: 0/1
Mac Allister Kevin 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 34/45 (75.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Patris Louis   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Schoofs Rob A   87' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Zorgane Adem 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Khalaili Anan 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Rodriguez Kevin 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Van de Perre Kamiel 65' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 28/41 (68.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
David Promise 65' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/13 (38.5%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 25' 6.7 -
Ait El Hadj Anouar 3'  
Smith Guilherme 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Boufal Sofiane 0'  
Sykes Ross 78' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 32/41 (78%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/19 (42.1%)
Florucz Raul 25' 6.9 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Teunckens Jens 0'  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Delanghe Maxime 90' 6.7 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
Utkus Edgaras   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 38/48 (79.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Ravych Christiaan   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Diakite Ibrahim 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/31 (64.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Nazinho Flavio   90' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 19/29 (65.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Van der Bruggen Hannes   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 37/47 (78.7%)
Gerkens Pieter 90' -
Magnée Gary 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 14/25 (56%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
  • Balverliezen: 24
Diop Edan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Ouattara Abdoul Kader 62' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Ngoura Steve 69' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Bank
Warleson 0'  
Kakou Emmanuel 0'  
Agyekum Lawrence 69' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Diakite Oumar 28' 6.3 -
Minda Alan 21' 6.3 -
Adewumi Oluwaseun 21' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/1
Diaby Ibrahima 0'  
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
Herbeleef Union SG - Cercle Brugge

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 18:15 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV
