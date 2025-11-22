Beste aanval, beste verdediging en (even) zeven punten meer dan Club Brugge: klinisch Union SG maakt indruk

Union SG is doorgegaan op zijn elan. Zonder echt te overtuigen hebben ze de drie punten weten te pakken tegen Cercle Brugge. De kloof met Club Brugge is minstens voor eventjes zeven eenheden en zo zetten de Brusselaars druk op blauw-zwart.

Union kon met een thuiszege tegen Cercle Brugge meteen wat extra druk zetten op Club Brugge en de rest en minstens eventjes steviger leider worden. Patris verving de geschorste Niang, Promise David begon in de spits.

Bij de bezoekers veel meer wissels. Bovendien zette Onur Cinel ook een nieuw systeem op poten met vijf verdedigers om na een slechte reeks iets recht te gaan proberen zetten. Pieter Gerkens viel tot overmaat van ramp ook nog eens uit tijdens de opwarming.

Efficiëntie is alweer het toverwoord voor Union SG en Cercle Brugge

Union SG stond na veertien speeldagen op kop met 33 punten, de beste aanval met 29 goals en de beste verdediging met amper 8 tegendoelpunten. Geen enkel team kwam op een van die statistieken nog maar in de buurt van de Brusselaars.

Efficiënt zijn voorin en achteraan? Dat is een van de zaken waar Cercle Brugge - voorlaatste in het klassement - mee worstelt de laatste weken. En ook tegen de leider bleek opnieuw dat je soms echt in de hoek zit waar de klappen vallen.

De wedstrijd zelf was eerder kansarm te noemen. De thuisploeg had wel het balbezit, maar echt veel grote kansen kwamen daar niet uit voort. Diakité had aan de ene kant de beste kans, maar aan de overkant was het een afgeweken schot van Promise David dat over de doelman in doel krulde.

Klinisch Union SG mag uitkijken naar duel tegen Galatasaray

Een beetje geluk dwing je soms ook wel af natuurlijk. Van hetzelfde laken een broek in de tweede helft. Ngoura met de beste kans voor de bezoekers, maar uiteindelijk de thuisploeg met een gelukje op 2-0. Rodriguez haalde uit en kon daarna in de herneming Florucz bereiken.

De match zo meteen gespeeld, want een bleke Vereniging kwam niet meer in de buurt van zelfs maar een aansluitingstreffer. De Brusselaars kunnen zo met veel vertrouwen naar Instanboel voor een topwedstrijd tegen Galatasaray. Cercle Brugge likt de wonden.