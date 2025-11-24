Dit zijn eigenlijk knotsgekke cijfers: koploper Union heeft een fort gebouwd

Union blijft aan kop in het kampioenschap. Hiervoor vertrouwt het team vooral op een ijzersterke verdediging, vooral thuis. De cijfers die ze daar kunnen voorleggen, zijn ongezien.

Sommige stadions beginnen steeds meer op forten te lijken. Dit seizoen heeft Club Brugge bijvoorbeeld nog geen enkele wedstrijd in hun Jan Breydelstadion verloren, ook niet in de Europese competitie. De laatste thuisnederlaag dateert van 24 april tegen Union Saint-Gilloise.

Ook RAAL heeft het goed gedaan. Voor dit weekend hadden de Wolven op eigen bodem niet verloren sinds de openingswedstrijd tegen Standard, en ze hielden de nul vijf wedstrijden op rij.

En dan is er nog Union. De acht tegendoelpunten in vijftien wedstrijden maken hen nu al de beste verdediging van de elite (en veruit de beste). Maar thuis zijn de cijfers nog indrukwekkender. Zeven overwinningen in zeven wedstrijden en vooral... slechts één ongelukkig tegendoelpunt. "Uit een ingooi", klaagt David Hubert nog steeds. Een doelpunt gescoord door Charleroi tijdens de eerste wedstrijd van Hubert in het Dudenpark.

Tegen Cercle maakte Scherpen zijn eerste redding in de blessuretijd

Hoewel in de Champions League de traagheid van sommigen makkelijker opvalt, zorgt de algemene structuur ervoor dat Union in België een solide basis heeft: "Het is iets dat we moeten blijven ontwikkelen, het is heel belangrijk om daarop te kunnen vertrouwen. Zoals ze zeggen, met aanvallen kun je wedstrijden winnen, maar het is de verdediging die je op lange termijn succes kan brengen", bevestigde David Hubert tijdens de persconferentie.

De verdediging was al aanwezig onder Pocognoli en blijft genadeloos. Maar het succes van USG alleen maar toeschrijven aan hun defensie zou te simpel zijn. "We hebben spelers met een buitengewone mentaliteit, een optimale instelling om te verdedigen. Wanneer je het team ziet blijven werken om bij 2-0 tot het einde toe geen tegendoelpunt te incasseren, dan is dat wat het verschil maakt."

