(Joaquin Seys) Hans Vanaken 59'
1-0
Datum: 22/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15
Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken
Foto: © photonews

Club Brugge heeft de drie punten thuis gehouden tegen Charleroi. Een matig blauw-zwart kon niet overtuigen, maar had aan een doelpunt van Vanaken genoeg.

Na de nederlaag op het veld van Anderlecht net voor de interlandbreak wilde Club Brugge de heenronde afsluiten met een thuiszege tegen Charleroi. Blauw-zwart kon wel niet rekenen op Christos Tzolis, hij was ziek

Diakhon was zijn vervanger op links en hij werd veel gezocht, maar echt voor veel dreiging zorgden, daar slaagde de Fransman niet in. Stankovic testte Charleroi-doelman Koné na zeven minuten wel al eens met een kopbal op corner.

Charleroi verdedigde goed, maar deed zichzelf bijna de das om. Ousou knalde een voorzet van Diakhon op de paal na een half uur en ontsnapte aan een owngoal. Veel meer kreeg Club niet klaar. 

Een kopbal van Scheidler op corner, die op het dak van het doel belandde, was ook het enige wat Charleroi kon doen in de eerste helft. En echt verbetering kwam er niet van Club in de tweede helft.

Vanaken scoort enige treffer

Charleroi was zelfs de gevaarlijkste ploeg met een afgeblokt schot van Guiagon. Het doelpunt viel echter aan de overkant. Seys leverde een goede voorzet af, Vanaken kwam goed voor zijn man in de zestien en tikte binnen.

Even was Charleroi aangeslagen, maar twintig minuten voor tijd kreeg het wel een prima kans op de gelijkmaker. Pflücke stond vrij in de zestien, maar probeerde de bal achter het steunbeen binnen te krijgen en wrong zo een reuzenkans de nek om. 

Spileers en Onyedika redden de meubelen voor Club Brugge

Ook invaller Vermant pakte een cadeautje van Charleroi-doelman Koné niet uit tien minuten voor tijd. Vermant kon de slechte trap van Koné aannemen, maar talmde te lang en zo konden de verdedigers van Charleroi nog terugkeren. 

Spileers en Onyedka moestn in het slot nog een bal van de lijn halen, maar Club pakte wel de volle buit en volgt nog altijd op vier punten van leider Union. Veel vertrouwen lijkt blauw-zwart wel niet getankt te hebben voor de wedstrijd van woensdag in de Champions League op Sporting. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
Tresoldi Nicolò 79' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Forbs Carlos 90' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Onyedika Raphael   90' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 63/73 (86.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Vanaken Hans 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 47/52 (90.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Stankovic Aleksandar 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 47/52 (90.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/5
Siquet Hugo 87' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Mechele Brandon 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 80/84 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/10 (100%)
Spileers Jorne 90' 7.48 -
  • Nauwkeurige passes: 75/81 (92.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Seys Joaquin A 90' 8.08 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Diakhon Mamadou 63' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Romero Zaid 0'  
Ordonez Joel 0'  
Vetlesen Hugo   3' 6.6  
Sandra Cisse 11' 6.84 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Vermant Romeo 27' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Nilsson Gustaf 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 7.17 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Van Den Kerkhof Kevin 63' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Ousou Aiham   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
Camara Etienne 82' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Guiagon Parfait 90' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
Pflücke Patrick 82' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bernier Antoine 74' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Scheidler Aurélien 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/16 (31.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Titraoui Yacine 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Nzita Mardochee 82' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Keita Cheick 90' 7.04 -
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Szymczak Filip 8' 6.51  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Gaudin Jules 8' 6.16  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Colassin Antoine 8' 6.35  
  • Schoten op doel: 0/1
Blum Lewin 27' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 3
Asante Raymond 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 16' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
Closset Nicolas 0'  
Herbeleef Club Brugge - Charleroi

LIVE Club Brugge-Charleroi: Knoopt blauw-zwart weer aan met zege in wedstrijd "van groot belang"?

