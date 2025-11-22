Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken

Club Brugge heeft de drie punten thuis gehouden tegen Charleroi. Een matig blauw-zwart kon niet overtuigen, maar had aan een doelpunt van Vanaken genoeg.

Na de nederlaag op het veld van Anderlecht net voor de interlandbreak wilde Club Brugge de heenronde afsluiten met een thuiszege tegen Charleroi. Blauw-zwart kon wel niet rekenen op Christos Tzolis, hij was ziek

Diakhon was zijn vervanger op links en hij werd veel gezocht, maar echt voor veel dreiging zorgden, daar slaagde de Fransman niet in. Stankovic testte Charleroi-doelman Koné na zeven minuten wel al eens met een kopbal op corner.

Charleroi verdedigde goed, maar deed zichzelf bijna de das om. Ousou knalde een voorzet van Diakhon op de paal na een half uur en ontsnapte aan een owngoal. Veel meer kreeg Club niet klaar.

Een kopbal van Scheidler op corner, die op het dak van het doel belandde, was ook het enige wat Charleroi kon doen in de eerste helft. En echt verbetering kwam er niet van Club in de tweede helft.

Vanaken scoort enige treffer

Charleroi was zelfs de gevaarlijkste ploeg met een afgeblokt schot van Guiagon. Het doelpunt viel echter aan de overkant. Seys leverde een goede voorzet af, Vanaken kwam goed voor zijn man in de zestien en tikte binnen.

Even was Charleroi aangeslagen, maar twintig minuten voor tijd kreeg het wel een prima kans op de gelijkmaker. Pflücke stond vrij in de zestien, maar probeerde de bal achter het steunbeen binnen te krijgen en wrong zo een reuzenkans de nek om.

Spileers en Onyedika redden de meubelen voor Club Brugge

Ook invaller Vermant pakte een cadeautje van Charleroi-doelman Koné niet uit tien minuten voor tijd. Vermant kon de slechte trap van Koné aannemen, maar talmde te lang en zo konden de verdedigers van Charleroi nog terugkeren.

Spileers en Onyedka moestn in het slot nog een bal van de lijn halen, maar Club pakte wel de volle buit en volgt nog altijd op vier punten van leider Union. Veel vertrouwen lijkt blauw-zwart wel niet getankt te hebben voor de wedstrijd van woensdag in de Champions League op Sporting.