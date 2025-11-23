Na de Rode Duivels, nu ook bij Club: Vanaken verklaart waarom hij twee maanden niet scoorde

Hans Vanaken heeft voor het eerst sinds september nog eens gescoord bij Club Brugge. Ook bij de Rode Duivels vond Vanaken de weg naar doel.

In juli en augustus scoorde Hans Vanaken vijf keer, midden september een laatste keer tegen Monaco. Sindsdien was de machine stil gevallen van Vanaken. Tot hij bij de Rode Duivels zowel tegen Kazachstan als tegen Liechtenstein scoorde.

Vanaken hoeft geen twintig doelpunten te maken

En ook bij Club Brugge was het nu dus prijs, Vanaken maakte tegen Charleroi de verlossende 1-0 op het uur. "De doelpunten zijn een tijdje achterwege gebleven, maar soms heb je van die periodes", zei Vanaken zelf.

"Ik ben ook niet de man die twintig doelpunten maakt per seizoen, maar ik zou het wel graag doen. Maar dat is ook niet nodig. Het is leuk om nog eens een doelpuntje te maken en belangrijk te zijn", ging de kapitein verder.

Vanaken speelde lager door blessure Onyedika

Dat Vanaken de afgelopen weken niet tot scoren toekwam, had volgens hem ook nog een andere reden. "Ik heb ook een tijdje lager gestaan door de afwezigheid van Onyedika, waardoor ik iets moeilijker in de zestien kwam."

Lees ook... Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken›"Het is niet dat ik grote kansen heb gemist, soms moet een bal gewoon eens goed vallen. Of ploegmaats die net niet zien dat ik vrij sta. Of ik nu extra vertrouwen heb door die doelpunten? Misschien een beetje."