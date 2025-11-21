Standard Standard
0-0
Zulte Waregem Zulte Waregem
staStandard
zwaZulte Waregem
Datum: 21/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15

Standard Luik en Zulte Waregem stellen teleur en delen de punten

Standard Luik en Zulte Waregem stellen teleur en delen de punten
Foto: © photonews

Twee ploegen die op papier voor de aanval kiezen, maar dat zagen we niet toen ze op het veld stonden. Een snelle rode kaart van Zulte Waregem zorgde niet voor meer ruimte en kansen. Een teleurstellende brilscore op het veld van Standard Luik was het verdict.

Vlot begin van de wedstrijd

Beide ploegen kozen direct voor de aanval. Het was Zulte Waregem dat als eerste aan het venster kwam piepen, maar tot echte grote kansen kwamen ze niet. Al snel trok Standard Luik het laken naar zich toe, maar tot echte grote kansen kwamen ze niet.

Het was wachten tot Zulte Waregem het zichzelf moeilijk maakte. Daar zorgde Nnadi Tochukvu voor. Hij ging stevig door op de enkle van Ibrahim Karamoko. Eerst trok scheidsrechter Vissers nog geel, maar de VAR riep hem naar scherm. Meer dan terecht werd dan ook de rode kaart bovengehaald. 

Standard trok de wedstrijd naar zich toe

Nadat Zulte Waregem met 10 viel had Standard Luik geen excuses meer. Het trok dan ook het laken naar zich toe en koos volop voor de aanval. Zo ging het schot van El Hankouri net naast en ook Thomas Henry zag zijn schot naast het doel gaan. 

Standard koos voor de aanval en Zulte Waregem loerde op de counter. De fans zagen echter geen doelpunten in de eerste helft en zo gingen we rusten met een brilscore op het bord. 

Een gesloten tweede helft

Even kwam Standard piepen in het begin van de tweede helft via Thomas Henry, maar zijn kopbal ging juist naast het doel. Het was doelman Brent Gabriel van Zulte Waregem die zich tot tweemaal toe kon onderscheiden. Niet met wondermooie reddingen, maar wel tot tweemaal toe op de juiste plaats te staan. 

Ondanks dat de West-Vlamingen met 10 stonden namen ze wel meer initiatief in de tweede helft, maar tot grote kansen kwamen ze niet. Matthieu Epolo moest een aantal maar tussenkomen, maar net zoals zijn collega aan de overkant was het met reddingen die van hem werden verwacht. 

Actie in het slot

Erenbjerg met een enorme uithaal van buiten de grote rechthoek, maar Epolo kon met een prima safe de bal in hoekschop duwen. Zo kregen we ineens opwinding in het laatste kwartier van de wedstrijd. Het was echter van korte duur want dan bleven de kansen uit. 

In de toegevoegde tijd trok Marco Ilaimaharitra nog Anosike Ementa neer die op weg was naar doel en nadat hij 5 minuten op het veld stond, mocht de speler van Standard terug naar de kleedkamer. 

Daar bleef het echter bij en zo eindigde de wedstrijd in een teleurstellende 0-0. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.94 8
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Lawrence Henry 73' 6.82 5
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Homawoo Josué 90' 7.19 6
  • Nauwkeurige passes: 71/74 (95.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Dierckx Daan 90' 7.45 6
  • Nauwkeurige passes: 99/107 (92.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Mohr Tobias 90' 7.85 6
  • Nauwkeurige passes: 82/87 (94.3%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/14 (28.6%)
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 45' 7.2 6
  • Nauwkeurige passes: 25/26 (96.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mehssatou Nayel   45' 6.37 5
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Abid Adnane   80' 6.25 6
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
El Hankouri Mohamed 87' 7.4 6
  • Nauwkeurige passes: 65/70 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Said Rafiki 90' 7.0 6
  • Nauwkeurige passes: 52/56 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/11 (27.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Henry Thomas 90' 5
Bank
Sahabo Hakim 45' 7.13 6
  • Nauwkeurige passes: 38/41 (92.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ayensa Dennis 10' 6.7 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Kuavita Leandre 0'  
Pirard Lucas 0'  
Calut Alexandro 17' 6.62 6
  • Nauwkeurige passes: 17/17 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco   3' 5.7  
  • Rode kaarten: 1
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 0'  
Assengue Steeven 0'  
NKada Timothée 45' 6.51 5
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 8.8 -
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Tanghe Anton 90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 12/19 (63.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Lemoine Laurent 90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Ementa Anosike 90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 18/27 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 5/8 (62.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Nyssen Benoit 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Nnadi Tochukvu   21' 5.75 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Opoku Joseph   73' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 90' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ake Marley 88' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Cappelle Yannick 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis 0'  
Kiilerich Jakob 2' 6.5  
Meer statistieken
Lofolomo Enrique 17' 6.59 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Mituljikic Nikola 0'  
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 0'  
Soglo Emran 0'  
Hedl Tobias 0'  
Ujka Serxho 0'  
Herbeleef Standard - Zulte Waregem

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved