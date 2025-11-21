Standard Luik en Zulte Waregem stellen teleur en delen de punten

Twee ploegen die op papier voor de aanval kiezen, maar dat zagen we niet toen ze op het veld stonden. Een snelle rode kaart van Zulte Waregem zorgde niet voor meer ruimte en kansen. Een teleurstellende brilscore op het veld van Standard Luik was het verdict.

Vlot begin van de wedstrijd

Beide ploegen kozen direct voor de aanval. Het was Zulte Waregem dat als eerste aan het venster kwam piepen, maar tot echte grote kansen kwamen ze niet. Al snel trok Standard Luik het laken naar zich toe, maar tot echte grote kansen kwamen ze niet.

Het was wachten tot Zulte Waregem het zichzelf moeilijk maakte. Daar zorgde Nnadi Tochukvu voor. Hij ging stevig door op de enkle van Ibrahim Karamoko. Eerst trok scheidsrechter Vissers nog geel, maar de VAR riep hem naar scherm. Meer dan terecht werd dan ook de rode kaart bovengehaald.

Standard trok de wedstrijd naar zich toe

Nadat Zulte Waregem met 10 viel had Standard Luik geen excuses meer. Het trok dan ook het laken naar zich toe en koos volop voor de aanval. Zo ging het schot van El Hankouri net naast en ook Thomas Henry zag zijn schot naast het doel gaan.

Standard koos voor de aanval en Zulte Waregem loerde op de counter. De fans zagen echter geen doelpunten in de eerste helft en zo gingen we rusten met een brilscore op het bord.

Een gesloten tweede helft

Even kwam Standard piepen in het begin van de tweede helft via Thomas Henry, maar zijn kopbal ging juist naast het doel. Het was doelman Brent Gabriel van Zulte Waregem die zich tot tweemaal toe kon onderscheiden. Niet met wondermooie reddingen, maar wel tot tweemaal toe op de juiste plaats te staan.

Ondanks dat de West-Vlamingen met 10 stonden namen ze wel meer initiatief in de tweede helft, maar tot grote kansen kwamen ze niet. Matthieu Epolo moest een aantal maar tussenkomen, maar net zoals zijn collega aan de overkant was het met reddingen die van hem werden verwacht.

Actie in het slot

Erenbjerg met een enorme uithaal van buiten de grote rechthoek, maar Epolo kon met een prima safe de bal in hoekschop duwen. Zo kregen we ineens opwinding in het laatste kwartier van de wedstrijd. Het was echter van korte duur want dan bleven de kansen uit.

In de toegevoegde tijd trok Marco Ilaimaharitra nog Anosike Ementa neer die op weg was naar doel en nadat hij 5 minuten op het veld stond, mocht de speler van Standard terug naar de kleedkamer.

Daar bleef het echter bij en zo eindigde de wedstrijd in een teleurstellende 0-0.