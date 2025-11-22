Interview Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over

Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over
Vincent Euvrard stond niet bepaald vrolijk voor de pers na het gelijkspel tussen Standard en Zulte Waregem. De coach van de Rouches begrijpt maar al te goed waarom het publiek op Sclessin na de wedstrijd floot.

Vincent Euvrard zat er aangeslagen bij op de persconferentie na het gelijkspel tussen Standard en Zulte Waregem. De T1 van de Rouches zag hoe zijn ploeg, ondanks een numeriek overwicht, geen verschil kon maken. Ook de twee wissels die hij aan de rust doorvoerde, brachten geen beterschap.

Timothé Nkada verving Nayel Mehssatou om meer power voorin te brengen, maar dat draaide niet uit zoals gehoopt. Hakim Sahabo kwam – verrassend genoeg – in de plaats van Ibrahim Karamoko. "Hij was geblesseerd", verklaarde Euvrard, "maar Hakim brengt normaal meer tempo en kan scherpere passes geven dan Ibrahim. Alleen kon Ibrahim gewoon niet verder door zijn been."

Marco Ilaimaharitra had geen keuze

De wissels pakten dus totaal niet goed uit, want Marco Ilaimaharitra werd in het slot van de wedstrijd nog uitgesloten. Zonder zijn ingreep zou Ementa alleen op doel zijn afgegaan en mogelijk de 0-1 hebben gemaakt in de toegevoegde tijd.

"Als hij niet aan zijn truitje trekt, gaat Ementa alleen door. Dus ja, dat is rood. Maar eigenlijk mogen we nooit in zo’n situatie terechtkomen. Normaal staat Calut achter hem en Marco voor hem. Het kan gewoon niet dat de ene de bal mist en de andere dan maar rood moet pakken."

Lees ook... Standard kan ook van tienkoppig Essevee niet winnen: dit heeft coach Vincent Euvrard te zeggenDe spelers van Standard stelden zwaar teleur en kregen na afloop een fluitconcert van het publiek te verwerken. Een reactie die Euvrard volledig begrijpt. "Het gefluit begrijp ik. We hebben veel te weinig laten zien om de supporters te amuseren. Sinds mijn komst zijn ze nochtans fantastisch geweest, we hebben dit stadion al vaak doen daveren, zoals tegen Club Brugge met tien tegen elf. Dat toont dat zelfs de grote teams het moeilijk hebben om kansen te creëren."

"Maar helaas kregen zij net op het einde toch nog een moment van kwaliteit. Ook tegen Sint-Truiden bleven onze fans achter ons, terwijl dat ook geen goede match was. Dus ja, die fluitconcerten zijn helemaal normaal", besloot Euvrard.

