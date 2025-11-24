Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

Hij speelde bij RFC Luik en komt uit de jeugdopleiding van Standard, maar Benoît Nyssen speelt ondertussen in de Jupiler Pro League met Zulte Waregem. De voorbije weken is hij er nauwelijks uit de basis te denken.

Benoît Nyssen was logischerwijs blij toen hij bij onze microfoon verscheen na het gelijkspel van Zulte Waregem bij Standard, met een numerieke minderheid gedurende 70 minuten, afgelopen vrijdagavond.

Voormalig speler van RFC Luik en opgeleid bij Standard, de rechtsback ging een mooi duel aan met Rafiki Saïd. Voor de zevende keer startend in de basis, heeft hij slechts een minuut gemist in de laatste vijf competitiewedstrijden. Hij vertelde ons over zijn vooruitgang.

"Het gaat goed. Ik speel weer veel na een periode waarin ik minder speelde. Ik neem wedstrijd voor wedstrijd en probeer te laten zien dat ik hier thuishoor en iets kan bijdragen. Ik ben blij met hoe het gaat, het team draait goed, en ik hoop dat dit zo blijft tot aan de winterstop en het einde van het seizoen."

Het spelinzicht en de tactiek maken het verschil"

Na 95 wedstrijden met de Sang & Marine, waarvan 55 in de Challenger Pro League, proeft Benoît Nyssen nu van de top van het Belgische voetbal. Een andere competitie, van hogere kwaliteit, maar waarvoor hij goed voorbereid was.

"Er is meer tactiek en de kwaliteit van de spelers is hoger dan in 1B. Op sommige momenten, als je een fout maakt, kost dat je niet meteen de kop en kun je de wedstrijd uitkomen en denken 'gelukkig miste hij.' Hier, denk ik dat in 1A, zijn het kwalitatieve spelers en moet je veel meer geconcentreerd zijn en aanwezig in de wedstrijd in alle situaties."

"In de intrinsieke kwaliteiten van de spelers zijn er ook zeer goede in 1B, die het niveau voor 1A hebben. Ik denk dat over 90 minuten, is het veel meer spelinzicht, tactiek en concentratie."

Benoît Nyssen is RFC Luik niet vergeten

Wat betreft Stamnummer 4, heeft hij hen niet losgelaten sinds zijn vertrek in juli. Zodra ons interview afgelopen was, stapte hij de bus in om als eerste de uitslag van de uitwedstrijd bij Francs Borains te bekijken (verloren met 2-0).

"Natuurlijk, ik ben nog steeds erg close met de coach (Gaëtan Englebert) en T2 (Eric Deflandre), die mensen zijn die ik enorm waardeer. Ik weet dat ze tegelijk met ons speelden. Ik kon het niet volgen, maar ga nu de uitslag bekijken."

"Zodra we op een andere dag spelen dan zij, probeer ik de wedstrijd te volgen en ben ik nog steeds achter hen. Het is de club die me op professioneel niveau heeft gelanceerd en me nieuw leven heeft ingeblazen in België. Ik heb hun veel te danken en het is een club die altijd in mijn hart zal blijven," besloot hij.