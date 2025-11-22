Interview Standard kan ook van tienkoppig Essevee niet winnen: dit heeft coach Vincent Euvrard te zeggen

Brandon Morren Loïc Woos
Brandon Morren en Loïc Woos vanuit Sclessin
Standard kan ook van tienkoppig Essevee niet winnen: dit heeft coach Vincent Euvrard te zeggen
Vincent Euvrard liet geen vrolijke indruk achter op de persconferentie. En dat is begrijpelijk. Ondanks ruim 70 minuten met een man meer, slaagde zijn ploeg er vrijdagavond niet in om het verschil te maken tegen Zulte Waregem en liet het opnieuw twee kostbare punten liggen.

Standard hoopte de 15e speeldag van de Jupiler Pro League, de laatste van de heenronde, in te zetten met een overwinning tegen Zulte Waregem. Maar ondanks een numeriek overwicht botsten de Rouches op het stevige blok van de promovendus en slaagden ze er niet in om het verschil te maken.

"Zulte Waregem begon beter aan de wedstrijd dan wij, de eerste vijf à tien minuten. Ze waren gevaarlijk in de zestien, daarna namen wij na tien minuten het spel weer over. Nog vóór de rode kaart waren we al aan het domineren en duwden we hen terug. Na die rode kaart werd het niet noodzakelijk makkelijker, want de ruimtes werden kleiner", benadrukte Vincent Euvrard op de persconferentie.

"Het grootste moment van de eerste helft was de omschakeling in een 4-tegen-3-situatie die een doelpunt kon opleveren (met een schot van Saïd en de geblokte rebound van El Hankouri n.v.d.r.). Maar verder weet je dat je op zo’n moment afhankelijk bent van een goede actie of een dribbel, en dat ontbrak. We begonnen goed aan de tweede helft, met een grote kopkans voor Thomas (Henry). Maar de twee of drie grote kansen die je krijgt, moet je gewoon afmaken, en dat hebben we niet gedaan."

Aanvallend onmondig, maar Matthieu Epolo redt de meubelen

Vincent Euvrard zag zijn ploeg wegzakken naarmate de match vorderde, en hij weet dat Standard zelfs had kunnen verliezen als zijn doelman niet ingreep op het moment dat het écht nodig was. Tot dan toe had Epolo een rustige avond gehad, bijna zonder werk, maar één beslissende redding hield de Rouches recht. Ze ontsnapten aan een kleine ramp.

Lees ook... Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over"In het tempo van de tweede helft misten we creativiteit, beweging en het juiste ritme om een doelpunt te maken. Op het einde was het te zwak, en zij groeiden in de wedstrijd. Er was die individuele klasse van Jeppe (Erenbjerg) en een schitterende redding van Matthieu. En helaas pakken we opnieuw een rode kaart op het einde. Het is een teleurstellende avond waarin we er niet in slaagden het verschil te maken tegen tien man", besloot Euvrard.

