Standard toont zich opnieuw heel bleek: "Moet toch de waarheid zeggen"

Foto: © photonews

Ondanks een numeriek overwicht gedurende 70 minuten vond Standard vrijdagavond nooit de opening tegen Zulte Waregem. Daan Dierckx uitte al zijn teleurstelling en zijn helderheid aan onze microfoon.

Met een numeriek overwicht gedurende 70 minuten vond Standard geen opening en speelde het gelijk tegen Zulte Waregem op eigen veld op vrijdagavond. Na de wedstrijd toonde Daan Dierckx zich lucide aan onze microfoon: de Rouches waren niet goed genoeg.

De kwaliteit was niet voorhanden bij Standard

"Het is niet moeilijk, de kwaliteit was er niet. Dat is alles. Het zijn de laatste passes, de positionering... We moeten gefrustreerd zijn vandaag, teleurgesteld. We hebben hier drie punten laten liggen. We hebben niet genoeg gedaan, we moeten nadenken over hoe we samen gaan verbeteren."

"Het is de concentratie, het is de honger om te scoren. Dat was er niet. Aan het einde speelden we met drie aanvallers. Als je niet kunt scoren met 11 tegen 10 gedurende 70 minuten, moet je jezelf vragen stellen."

Daan Dierckx is niet mals in zijn woorden

"Het is jammer. In de eerste helft was het niet slecht. In de tweede helft speelden we niet goed en lieten we ruimte vrij voor de tegenaanval, zelfs al waren ze een beetje uitgeput. We moesten deze wedstrijd altijd winnen. Ik wil niet te negatief zijn, maar ik moet oprecht blijven. Het was niet genoeg."

Lees ook... Standard Luik en Zulte Waregem stellen teleur en delen de punten"We kunnen van buiten naar binnen spelen gedurende 150 minuten zonder te scoren. Ik had de wil om het te doen, ik heb geprobeerd het zelf te doen, maar het is niet gelukt", concludeerde hij teleurgesteld.

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 18:15 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

