OH Leuven OH Leuven
1-2
STVV STVV
ohlOH Leuven
stvSTVV
0-1
21' Ryotaro Ito (pen)
0-2
41' Ilias Sebaoui (Rihito Yamamoto)
(Lukasz Lakomy) Thibaud Verlinden 45+4'
1-2
Datum: 23/11/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15
De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Leuven
| 1 reacties
De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt
Foto: © photonews

STVV blijft zijn naam van seizoensrevelatie alle eer aandoen. Het heeft nu ook op bezoek bij OH Leuven drie punten weten te pakken en blijft zo stevig op de vierde plaats kamperen. Voor de Leuvenaars blijft het toch een beetje naar beneden kijken: Dender is tot op zeven punten gekomen.

OH Leuven verloor nog geen punten onder nieuwe coach Felice Mazzu. De coach wilde dan ook graag op zijn elan doorgaan tegen seizoensrevelatie STVV, maar maakte wel vier wissels. Vlietinck en Maziz waren geblesseerd, Nyakossi en George begonnen op de bank. 

Verstraete, Verlinden, Gil en Maertens waren zo de nieuwe namen tegen STVV. Daar slechts één wissel bij het team van Wouter Vrancken: Robert-Jan Vanwesemael verving de geblesseerde Simen Juklerød in het King Power @ Den Dreef.

Panenka als matchopener in leuke eerste helft

Acht Belgen stonden er aan de aftrap in Leuven, waarvan zes bij de thuisploeg. Er stonden ook zeven Japanners aan de aftrap, waarvan zes bij de bezoekers. En dan zat er bij elke ploeg ook nog een Japanner op de bank: de internationalisering in het voetbal levert soms leuke statistieken op.

Wat duidelijk is, is dat ze in Japan ook het Europees voetbal van lang geleden kennen, want na een strafschop - op aangeven van de VAR na handspel van Gil bij een sliding - pakte Ito knap uit met een panenka voorbij Leysen.

Iets voor de rust maakte Sebaoui er na knap voorbereidend werk van Ito en Yamamoto op de counter knap 0-2 van. En zo zaten de Kanaries tot vlak voor de koffie op rozen, al had het evengoed anders kunnen uitdraaien. Al in minuut 1 had een voorzet vanop links zomaar een doelpunt kunnen opleveren.

Maertens vond Kokubo twee keer op zijn weg én miste een dot van een kans door van dichtbij niet op het kader te trappen, terwijl een heerlijke poging achter de hak van Ikwuemesi meer verdiende dan een afgeblokte bal.

Tweede helft bijna een maat voor niets tussen OH Leuven en STVV

Op slag van rusten kon Verlinden er met een hele knappe treffer alsnog een spannende tweede helft van maken: 1-2 bij de rust. Wie had gehoopt dat na de pauze op hetzelfde elan zouden doorgaan, kwam wel bedrogen uit.

Het regende slordigheden en heel veel fouten aan beide kanten. STVV probeerde wel een paar keer, maar vond Leysen op de weg naar een dubbele voorsprong. Aan de overkant was het wachten op Opoku en het Leuvens kwartiertje om nog iets te laten zien. Gescoord werd er niet meer, waardoor STVV het maar blijft doen en Mazzu zijn ongeslagen status kwijt is.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 6.8 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Akimoto Takahiro 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 32/37 (86.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Dussenne Noë 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 51/64 (79.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/24 (41.7%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 48/53 (90.6%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Verlinden Thibaud  73' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/14 (50%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Verstraete Birger 86' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz A 61' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 73' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Maertens Mathieu 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kaba Sory 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/23 (60.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Bank
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 29' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 17/17 (100%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Karim Traoré Abdoul 4' 6.3  
Meer statistieken
Teklab Henok 17' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Prévôt Maxence Andre 0'  
Mijatovic Jovan   17' 6.7 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 0'  
Gigot Milan 0'  
Opoku Davis 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 7.5 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/21 (33.3%)
Meer statistieken
Hata Taiga 28' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 39/42 (92.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 50/57 (87.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 30/40 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 89' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro 77' 7.3 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito A 90' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 78' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Goto Keisuke   89' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Ferrari Andres 1' 6.5  
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 13' 6.2 -
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 1' 6.3  
Meer statistieken
Musliu Visar 62' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
Meer statistieken
Diriken Alouis 0'  
Lambotte Hugo 0'  
Matsuzawa Kaito   12' 6.4 -
Meer statistieken
Herbeleef OH Leuven - STVV

Vooraf

LIVE: Felice Mazzu wil ook tegen ex-club en revelatie STVV doorstomen

LIVE: Felice Mazzu wil ook tegen ex-club en revelatie STVV doorstomen

12:55

Normaal gezien zijn we niet echt aan trainersontslagen of veranderingen tijdens een seizoen. Zelden heeft dat een echte impact. Bij OH Leuven mogen ze de laatste weken echt...

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved