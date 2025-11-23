De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

STVV blijft zijn naam van seizoensrevelatie alle eer aandoen. Het heeft nu ook op bezoek bij OH Leuven drie punten weten te pakken en blijft zo stevig op de vierde plaats kamperen. Voor de Leuvenaars blijft het toch een beetje naar beneden kijken: Dender is tot op zeven punten gekomen.

OH Leuven verloor nog geen punten onder nieuwe coach Felice Mazzu. De coach wilde dan ook graag op zijn elan doorgaan tegen seizoensrevelatie STVV, maar maakte wel vier wissels. Vlietinck en Maziz waren geblesseerd, Nyakossi en George begonnen op de bank.

Verstraete, Verlinden, Gil en Maertens waren zo de nieuwe namen tegen STVV. Daar slechts één wissel bij het team van Wouter Vrancken: Robert-Jan Vanwesemael verving de geblesseerde Simen Juklerød in het King Power @ Den Dreef.

Panenka als matchopener in leuke eerste helft

Acht Belgen stonden er aan de aftrap in Leuven, waarvan zes bij de thuisploeg. Er stonden ook zeven Japanners aan de aftrap, waarvan zes bij de bezoekers. En dan zat er bij elke ploeg ook nog een Japanner op de bank: de internationalisering in het voetbal levert soms leuke statistieken op.

Wat duidelijk is, is dat ze in Japan ook het Europees voetbal van lang geleden kennen, want na een strafschop - op aangeven van de VAR na handspel van Gil bij een sliding - pakte Ito knap uit met een panenka voorbij Leysen.

Iets voor de rust maakte Sebaoui er na knap voorbereidend werk van Ito en Yamamoto op de counter knap 0-2 van. En zo zaten de Kanaries tot vlak voor de koffie op rozen, al had het evengoed anders kunnen uitdraaien. Al in minuut 1 had een voorzet vanop links zomaar een doelpunt kunnen opleveren.

Maertens vond Kokubo twee keer op zijn weg én miste een dot van een kans door van dichtbij niet op het kader te trappen, terwijl een heerlijke poging achter de hak van Ikwuemesi meer verdiende dan een afgeblokte bal.

Tweede helft bijna een maat voor niets tussen OH Leuven en STVV

Op slag van rusten kon Verlinden er met een hele knappe treffer alsnog een spannende tweede helft van maken: 1-2 bij de rust. Wie had gehoopt dat na de pauze op hetzelfde elan zouden doorgaan, kwam wel bedrogen uit.

Het regende slordigheden en heel veel fouten aan beide kanten. STVV probeerde wel een paar keer, maar vond Leysen op de weg naar een dubbele voorsprong. Aan de overkant was het wachten op Opoku en het Leuvens kwartiertje om nog iets te laten zien. Gescoord werd er niet meer, waardoor STVV het maar blijft doen en Mazzu zijn ongeslagen status kwijt is.