'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

STVV pakte dit seizoen 27 punten in zijn eerste vijftien wedstrijden. Halfweg het reguliere seizoen staan ze daarmee op een knappe vierde plaats. Wouter Vrancken is dan ook een tevreden coach, zoveel is duidelijk.

Wouter Vrancken was tevreden met de overwinning van STVV op bezoek bij OH Leuven. De eerste helft was prima, de tweede helft heel wat minder tegen de Leuvenaars.

Fight mode aangezet bij STVV

"Ik ben heel tevreden van de mentaliteit die we hebben laten zien. Het spel was na de rust misschien niet meer flitsend, maar we hebben onze fight mode aangezet en die stond er", aldus Vrancken in de perszaal van het King Power @ Den Dreef.

"We maakten het verschil in de eerste helft, na de rust hadden we het moeilijker. We hadden de beste kansen, maar hadden meer moeten scoren want door de 1-2 komen ze opnieuw in de wedstrijd en tankten ze vertrouwen."

STVV wint op mentaliteit

"We wisten op voorhand dat we niet elke wedstrijd gingen winnen met mooi voetbal. We hebben de mentaliteit laten zien die nodig was om te winnen en dat is ons gelukt, het is heel goed om dat te ervaren."

