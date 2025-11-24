🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

OH Leuven is niet langer ongeslagen onder zijn nieuwe coach Felice Mazzu. Aan goede wil ontbrak het volgens de coach niet, maar er zijn wel werkpunten merkbaar na de nederlaag tegen STVV (1-2). De coach leg het zelf even haarfijn uit.

"We hadden niet de structuur om aan de wedstrijd te beginnen", opende Felice Mazzu zijn analyse van de wedstrijd tegen STVV - na de nodige felicitaties aan Wouter Vrancken van De Kanaries.

"Bij de beide tegendoelpunten hebben we de bal in het begin van de actie, maar maken we verkeerde keuzes of maken we technische fouten. Zo hebben we STVV op een verdiende voorsprong laten komen."

Felice Mazzu legt het werkpunt uit voor OH Leuven na verlies tegen STVV

"Onze reactie na de rust was goed. We speelden hoger en hadden meer de bal en we wisten wat kansjes te ontwikkelen om terug in de wedstrijd te komen", vond de coach van OH Leuven.

"Het was zeker geen kwestie of probleem van mentaliteit. Die was zeker aanwezig bij mijn spelers, maar we moeten het vuur aanwakkeren van bij het begin van de wedstrijd."

Lees ook... Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV›"We moeten onze wedstrijden anders aanvatten, want zo geven we vertrouwen aan de tegenstander. Vorige match konden we het keren tegen Cercle Brugge, nu is ons dat niet gelukt. We moeten beginnen met meer focus en concentratie."