Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

Zulte Waregem moest dit weekend meer dan een uur verder met een mannetje minder na een rode kaart voor Tochukwu Nnadi. De verdedigende middenvelder kreeg ondertussen een voorstel tot minnelijke schikking in zijn bus.

Zulte Waregem moest het meer dan een uur zonder Tochukwu Nnadi stellen. Hij kreeg vroeg in de wedstrijd een rode kaart en werd daardoor naar de douches gestuurd door de arbitrage.

Franky Van der Elst was duidelijk tijdens de wedstrijd: "In plaats van onmiddellijk naar die bal te gaan, moet hij gewoon positie kiezen onder de bal. Hij moet slimmer zijn en dat beter inschatten."

Het Bondsparket lijkt de analist te volgen. Zij hebben een stevig voorstel gedaan tot minnelijke schikking van drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief en eentje met uitstel.

Bondsparket vraagt drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief

Lees ook... Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro LeagueZo zou Nnadi nog twee extra wedstrijden missen, terwijl hij ook tegen Standard al bijna niet meespeelde. Het is dan nog maar zeer de vraag of Zulte Waregem het voorstel zal aanvaarden, dan wel de zaak te willen laten voorkomen voor de Geschillencommissie.

"Gelet op het gunstig casier doet het Bondsparket voor de hierboven vermelde feiten een schorsingsvoorstel van 3 wedstrijden waarvan 2 effectief en 1 met uitstel en een effectieve geldboete van 2.500 EUR. Indien dit voorstel niet zou worden aanvaard, behoudt het Bondsparket zich het recht voor een zwaardere disciplinaire sanctie te vorderen ter zitting", klinkt het in de officiële mededeling in Sportleven.

Standard
Zulte Waregem
Tochukvu Nnadi

