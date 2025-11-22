Essevee sakkert na 0-0 gelijkspel op Sclessin: "Had het willen zien met 11 tegen 11"

Foto: © photonews

Zulte Waregem pakte op bezoek bij Standard zijn twintigste punt van het seizoen. Na een vroege rode kaart voor Nnadi mag het daar zeker ook zijn doelman Brent Gabriël uitvoerig voor bedanken. Die werd uitgeroepen tot man van de match.

Al na twintig minuten in de wedstrijd werd Nnadi uitgesloten bij Zulte Waregem met een rode kaart, op aangeven van de VAR. Hij ging op een enkel staan, waardoor de arbitrage weinig andere keuze had dan rood te trekken.

Daarna werd het pompen, maar niet verzuipen voor Essevee. Met dank aan onder meer een sterke doelman, Brent Gabriël. Die werd verkozen tot man van de match.

"Je krijgt in de 20e minuut rood en dan kijk je naar de klok en denk je: "oei". Maar iedereen werkt voor elkaar en er is een geweldige teamspirit", aldus de doelman bij Sporza

Andere wedstrijd met 11 tegen 11 voor Zulte Waregem?

Lees ook... Standard toont zich opnieuw heel bleek: "Moet toch de waarheid zeggen""Ik voelde vertrouwen en dat vertrouwen groeide alleen maar naarmate de wedstrijd vorderde." De rest is geschiedenis. En wat dacht coach Vandenbroeck van de zaak? 

"Het werd een klassieke 4-4-1 na de rode kaart. We hielden een goede defensieve organisatie hielden en liepen het telkens dicht. Onze centrale verdedigers waren telkens sterk in duel en onze spits liet de ploeg soms aansluiten. Ik was benieuwd dit 11 tegen 11 te zien."

