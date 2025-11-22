Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG

Cercle Brugge hoopte op een stunt tegen Union, maar kwam bedrogen uit. Nog vóór de aftrap liep het mis: titulair Pieter Gerkens voelde iets tijdens de opwarming en moest last-minute worden vervangen.

Cercle Brugge speelde zaterdagnamiddag op verplaatsing tegen Union SG. De Vereniging ging met 2-0 onderuit tegen de regerende landskampioen waardoor het op de voorlaatste plaats blijft hangen.

Coach Onur Cinel probeerde wel iets nieuws met vijf verdedigers, in de hoop op een stunt tegen Union. Maar tevergeefs. De coach zal verder moeten innoveren.

Pieter Gerkens is geblesseerd

Al voor de wedstrijd liep het mis. Pieter Gerkens had aan de wedstrijd moeten starten, hij stond bij de elf op het wedstrijdblad. Maar plots stond Lawrence Agyekum op het veld.

Cercle communiceerde daarover dat Gerkens last ondervond tijdens de opwarming. Of het om een serieuze blessure gaat is nog niet duidelijk.

Lees ook... Beste aanval, beste verdediging en (even) zeven punten meer dan Club Brugge: klinisch Union SG maakt indruk›De Vereniging zal hem in ieder geval niet kunnen missen. Hij speelde, buiten de wedstrijd tegen Union, al iedere minuut in de competitie dit seizoen. Voor de interlandbreak was hij zelfs aanvoerder tegen OH Leuven.