Komt het volgende trainersontslag in de JPL eraan? "Ik weet stilaan niet meer wat ik er van moet denken"
Foto: © photonews

Cercle Brugge zit in een zware crisis. Na een nieuwe nederlaag tegen Union SG blijft de laatste competitiezege dateren van eind augustus. De druk stijgt, de onzekerheid groeit, en de spelers weten het zelf niet meer.

Het draait vierkant bij Cercle Brugge. De Vereniging verloor zaterdagnamiddag met 2-0 van Union SG. Op zich geen drama om te verliezen van de landskampioen, al waren de Brusselaars niet op hun best.

Ze waren vooral dodelijk efficiënt, en meer moest het ook niet zijn om van Cercle te winnen. Hun laatste competitiezege dateert ondertussen al van eind augustus, tegen Standard.

"Wij hebben zelf absoluut nood aan een zege, om ons te verlossen van die wurgende stress", vertelde Hannes Van Der Bruggen bij Het Nieuwsblad. Cercle legt een rapport voor van... 5 op 30.

Van Der Bruggen wordt er moedeloos van

Er is dan ook geen enkele reden om positief te zijn. "Was het balverlies bij onze eerste tegengoal weer eens een jeugdzonde? Ik weet het echt niet meer."

"Elke week hoor ik mezelf in herhaling vallen als ik onze wedstrijd begin te ontleden. Ik weet stilaan niet meer wat ik er van moet denken of zeggen", besluit Van Der Bruggen.

Na afloop moest hij het gaan uitleggen aan de boze supporters die naar Brussel waren getrokken om voor hun ploeg te supporteren. Zei zien graag het ontslag van trainer Onur Cinel volgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Cercle Brugge
Union SG
Hannes Van der Bruggen

