Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

David Toshevski is misschien wel de man die het lot van Stef Wils heeft helpen bezegelen. De 24-jarige aanvaller uit Noord-Macedonië scoorde de 0-1 voor Dender op bezoek bij Antwerp en blijft erin geloven voor zijn team.

David Toshevski zelf kwam pas op 20 september transfervrij aan bij FCV Dender EH. Sindsdien zag hij zijn team vooral verliezen en gelijkspelen, maar niet winnen.

Dender heeft nog 21 wedstrijden om de laatste plaats af te wenden

Nu is de kop er eindelijk af - en tegelijkertijd sneuvelde coach Stef Wils bij Antwerp. En zo mag Dender mag acht punten uit vijftien wedstrijden plots opnieuw dromen dat ze de laatste plaats en de barrages tegen de winnaar van de play-offs uit de Challenger Pro League kunnen ontlopen.

Daartoe krijgen ze nog vijftien wedstrijden in de reguliere competitie én meer dan waarschijnlijk ook zes wedstrijden in de Relegation Play-offs. Tegen op dit moment Antwerp, OH Leuven en Cercle Brugge.

De lange inhaalrace voor Dender is begonnen

“We tankten vertrouwen met deze eerste overwinning. In de terugronde proberen we een remonte neer te zetten. We bereiden nu de komst van KVC Westerlo voor met opgekrikt vertrouwen", aldus de goalgetter van dienst in Het Nieuwsblad.

Lees ook... Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?›Hij gelooft er zeker nog in dat het de komende weken en maanden kan goed komen met Dender: "Ik geloof in onze kwaliteiten zodat we ook tegen Westerlo een zege kunnen rapen. We staan voor een lange inhaalrace, maar er resten ons nog vijftien wedstrijden.”