Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

Antwerp heeft zondagavond bliksemsnel ingegrepen. Nauwelijks enkele uren na de pijnlijke 1-2-nederlaag tegen hekkensluiter Dender zette voorzitter-eigenaar Paul Gheysens trainer Stef Wils aan de deur. Het geduld van de sterke man op de Bosuil was eigenlijk al weken op.

De nederlaag kwam bovenop een heenronde die voor Antwerp niet anders dan dramatisch genoemd kan worden. Intern rommelde het ook al langer, met Gheysens die zijn ongeduld niet kon verbergen. Vijftien speeldagen ver en amper veertien punten: hetzelfde hallucinante aantal als het aantal gescoorde doelpunten.

Overschatte spelerskern

Waren de verwachtingen onrealistisch? De spelerskern werd qua kwaliteit gedecimeerd, maar toch vond het bestuur - en Gheysens in het bijzonder - dat er toch genoeg aanwezig was om mee te vechten voor de top zes. Als wij Antwerp zo bekijken, lijkt dat een overschatting.

Het wantrouwen zat al in de lucht nog voor de aftrap. De basisploeg oogde door blessures en ziektegevallen bijzonder mager. Zonder de geblesseerde Janssen en met zowel Foulon als Van den Bosch afwezig, was duidelijk dat Wils opnieuw moest sleutelen aan een kern die allesbehalve breed is.

Wie wil en kan hiervan iets maken?

Wils probeerde zich nog strijdvaardig te tonen. Hij vond dat Antwerp “een degelijke eerste helft” speelde, al viel daar op het veld weinig van te merken. Wils gaf aan dat hij “geen signalen in positieve of negatieve zin” had gekregen over zijn toekomst, maar ondertussen rommelde het achter de schermen stevig.

Lees ook... Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken›Gheysens had hem na het recente verlies in Sint-Truiden nog extra tijd gegund, maar twee weken later was hij klaar met het uitblijven van progressie. De beslissing viel zondag sneller dan ooit.

Antwerp gaat nu meteen op zoek naar een nieuwe T1. Faris Haroun heeft geen ambitie om over te nemen, en bovendien staat de club voor een loodzwaar programma met Club Brugge, Genk, AA Gent en Anderlecht. De vraag is wie deze wankele ploeg wil én kan rechttrekken.