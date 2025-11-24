Reactie Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers

Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers
Foto: © photonews

Hoe kijken de sterkhouders van Genk naar een zoveelste ontgoocheling in de competitie? Dat kon best wel eens interessant zijn. Na de nederlaag tegen Mechelen kwamen Hendrik Van Crombrugge, Patrik Hrosovsky en Jarne Steuckers aan het woord.

De cijfers van Genk na vijftien speeldagen: 20 op 45. "Dat is mathematisch gebuisd, dat is niet goed", aldus Van Crombrugge. "We zijn daar absoluut niet tevreden mee. De verzachtende omstandigheid is dat we het in Europa prima doen en verder zijn in de beker. De JPL is heel evenwichtig, maar voor aanvang van het seizoen hadden we niet getekend voor 20 op 45. We weten intern ook dat dat zeker niet voldoende is."

Er werd wel gesproken over een prima prestatie, is de ontgoocheling dan wel groot genoeg? "Iedereen verwacht dat ik na iedere wedstrijd een straffe uitspraak doe zoals na de match in Westerlo", grijnst Van Crombrugge. "Bij ieder tegendoelpunt kun je wel iets vinden dat foutloopt. We moeten niet met scherp schieten op Matte Smets of iemand anders. We hadden kansen genoeg om dat foutje recht te zetten." 

Gebrek aan efficiëntie bij Genk

Hrosovsky wees ook op de kwaliteit van de afwerking: die had beter gekund. "De honger was er, de efficiëntie niet. Voor mij lag het meer aan ons gebrek aan efficiëntie dan aan de prestatie van de keeper van de tegenstander. Als we hadden kunnen scoren, was het een andere wedstrijd geweest. Zij hebben niet veel gecreëerd, buiten enkele counters in de slotfase."

Ondertussen is KVM wel met de punten aan de haal en staat Genk nog altijd niet bij de eerste zes. "Voor mij is het geen mentale barrière. Eén overwinning kan ons in de top zes brengen, maar als je de volgende match verliest, lig je er weer uit. Er zijn veel ploegen die dit seizoen elkaar waard zijn. Ik denk niet dat het een mentale barrière is, maar ik hoop wel dat we op het juiste moment in de top zes komen."

Steuckers gefrustreerd na nederlaag

Lees ook... Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"De ballen zullen vaker tegen het net moeten worden getrapt en liefst ook vroeger in de match. "We moeten het beter doen", beseft Steuckers. "Als je snel scoort, krijg je gemakkelijkere wedstrijden. Ik creëer wel mijn kansen en met wat geluk erbij had ik ook een doelpunt gemaakt. Het is frustrerend dat dit niet gebeurd is", besluit de man die de voorkeur kreeg op Karetsas.

