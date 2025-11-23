🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses

Heerlijk toch als je het na relatief lage verwachtingen toch voortreffelijk doet. Vanderbiest en KV Mechelen spelen dat momenteel klaar. De coach van Malinwa verwijst dan ook met veel plezier naar de prognoses voor aanvang van het seizoen.

Vanderbiest beseft ook wel dat het in Genk een heel andere match was geworden als de thuisploeg een vroeg doelpunt had kunnen maken. Voorts had hij er duidelijk voor gekozen om op de omschakeling te loeren en die aanpak heeft gerendeerd. Goed voor de eerste zege van Malinwa in zestien jaar op het veld van Genk. Bekijk hieronder zijn eerste analyse van de wedstrijd.

Daarin haalt hij aan dat zijn ploeg voor aanvang van het seizoen door de media een plek in de rechterkolom werd toebedeeld. Dat herhaalde hij later. "Voor het seizoen schreef iedereen ons rond de twaalfde en dertiende plaats. Nu wordt ons gevraagd wat het met ons zou doen als we uit de top zes zouden vallen. Wij weten best dat we niet de beste ploeg hebben, maar proberen het met overgave, mentaliteit en organisatie."

Voelt het voor hem en KV dan aan alsof ze hun gram halen? "Dat interesseert mij niet", zei Vanderbiest dan weer. “Er is veel verloop van spelers geweest. Basisspelers hebben zich kunnen verbeteren. Dan moet je andere, jongere jongens inpassen. Dat doen we. Voor mij is het niet belangrijk waar de buitenwereld ons plaatst op het einde van het seizoen." Ondertussen had hij het verschil met de realiteit fijntjes in de verf gezet.

Tactische ingreep van Vanderbiest

Met de inbreng van Salifou dwong Vanderbiest Genk in een moeilijke tweede helft voor KV toch om vaker van op afstand te proberen. "Die wissel deden we vooral omdat Genk iets te veel ruimte vond. We konden meer druk op de zes-positie zetten met Mathis Servais dan met Myron van Brederode. Zo konden we iets sneller aansluiten en iets meer de bal bijhouden. Bovendien moest Genk iets sneller de lange bal spelen."

Halfweg de reguliere competitie staat KV Mechelen waar het al het hele seizoen staat: in de top zes. Knap gedaan. "De top zes is mooi meegenomen, maar was begin dit seizoen geen doelstelling. Ik heb altijd gezegd: we willen proberen zo snel mogelijk veilig te zijn en in de thuiswedstrijden het de grote ploegen moeilijk maken. De reeks die we nu buitenshuis neerzetten, is voor KV Mechelen ongezien de laatste jaren."