Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

KRC Genk blijft zoekende na een nieuwe thuisnederlaag tegen KV Mechelen. Met amper 7 op 21 in eigen huis rijzen er steeds meer vragen. Marc Degryse ziet één duidelijke boosdoener achter de tegenvallende resultaten.

KRC Genk verloor vorig weekend met 0-1 van KV Mechelen, wat de slechte thuisreputatie van dit seizoen benadrukt. 7 op 21 en slechts twee zeges in 7 wedstrijden. Marc Degryse vindt het enorm opvallend.

"Ik ben op zoek gegaan naar een verklaring. De laatste weken was hun voetbal best oké — ook dit weekend tegen KV Mechelen. Het is niet top-top, maar pakweg een paar maanden geleden was het nog veel meer harken dan nu. Aan het voetbal ligt het niet. Wat dan wel?", vraagt hij zich af bij Het Laatste Nieuws.

Genk kampt met een serieus probleem vooraan

Maar de voormalige Rode Duivel heeft ook al snel een oorzaak gevonden. "Ik ben gestoten op de statistieken van de offensieve spelers… Na 15 competitiespeeldagen. Steuckers: 0 doelpunten. Sor: 0 doelpunten. Karetsas: 0 doelpunten. Adedeji-Sternberg: 0 doelpunten. Dat is toch ongelooflijk? Oh is de enige die min of meer normale cijfers kan voorleggen: 5 goals. Ito heeft er 2."

Hij stelt vast dat Genk een groot scoringsprobleem heeft. En dat is eigenlijk de rode draad doorheen het seizoen bij de Limburgers: ze domineren, hebben meer balbezit, maar doen daar te weinig mee. Dat terwijl een tegendoelpunt nogal snel valt dit seizoen.

Degryse stelt zich daarom vragen bij trainer Thorsten Fink. "Je kunt enerzijds van de trainer niet verwachten dat hij die ballen er zelf gaat in schieten, anderzijds vraag ik mij af of Thorsten Fink de lat wel hoog genoeg legt voor zijn spitsen. Ik hoorde hem na de wedstrijd tegen KV Mechelen vertellen: 'De bal gaat er straks wel in'. Ik vind dat zo een dooddoener. Een trainer moet zijn aanvallers durven te pushen op training."