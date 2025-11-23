Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

Doelman Hendrik Van Crombrugge gaf een eerste inkijk in zijn plannen voor de periode na zijn profcarrière. Hij bevestigde dat hij zich wil richten op een trainersopleiding en daarbij duidelijke ambities heeft.

Start van opleidingstraject

Van Crombrugge gaf aan dat hij vanaf januari een cursus zal volgen om het UEFA B-diploma te behalen. “Als ik mij niet vergis, zal ik dat normaal gezien samen met Bryan Heynen doen”, klinkt het in Het Belang van Limburg. De lessen zullen volgens hem wekelijks plaatsvinden op maandagavond.

Hij maakte ook duidelijk dat dit slechts de eerste stap is in een ruimer traject. “En daarna wil ik dan ook meteen gaan voor mijn UEFA A-diploma.” Daarmee gaf hij aan dat hij zich niet wil beperken tot een basisopleiding, maar meteen verder wil doorgroeien richting een hogere licentie.

De keuze voor dit pad toont dat Van Crombrugge zich voorbereidt op een toekomst waarin hij actief betrokken wil blijven bij het voetbal, ook na zijn loopbaan als speler. Het traject dat hij uitstippelt, sluit aan bij de vereisten om later een hoofdcoachfunctie te kunnen opnemen.

Ambitie richting hoofdtrainer

Van Crombrugge maakte duidelijk dat zijn ambities verder reiken dan een rol als keeperstrainer. “Klopt, ik heb graag verantwoordelijkheid en zeggenschap. Dat heb je als keeperstrainer ook, maar toch selectiever.” Hij benadrukte dat hij zichzelf eerder ziet functioneren in een bredere rol.

Hij omschreef zichzelf als iemand die sterk inzet op het begeleiden van mensen. "Ik beschouw mezelf als een people manager, en dan zie ik mezelf meer tot mijn recht komen als hoofdtrainer", klinkt het tot besluit. Daarmee gaf hij aan dat hij niet enkel technische aspecten wil overbrengen, maar ook een bredere verantwoordelijkheid wil opnemen binnen een ploeg.