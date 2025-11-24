Voortaan de nachtmerrie van Genk-aanvaller Oh: KV Mechelen-doelman Nacho Miras steelt de show

We betwijfelen of Genk-aanvaller Oh goed geslapen heeft vannacht. Mogelijk zag hij Nacho Miras in zijn dromen, of het zullen dan nachtmerries geweest zijn, passeren.

Niemand die meer zijn stempel drukte op de partij tussen Genk en KV Mechelen dan Nacho Miras. Hendrik Van Crombrugge zag dat zijn 'Spaanse collega een aantal keer goed in de weg stond'. Dat is zacht uitgedrukt. Omdat een landgenoot van Miras dan ook nog eens de netten deed trillen, ging KV met de volle buit aan de haal. Doelpuntenmaker Marsa vond dat Miras dit verdiende.

Verbazing is er bij KV Mechelen niet over de glansprestatie van Miras. Trainer Vanderbiest geeft aan dat zijn sluitstuk week na week bevestigt wat ze in hem zagen. De held kunnen spelen, dat geeft Miras wel een kick. Dan was het voor hem een onvervalste topdag in Genk. Hij was niet de enige keeper die het het afgelopen weekend goed deed op de Belgische velden, maar hij stak er wel bovenuit.

'Wow-factor' bij saves van Miras

Sommige van zijn saves hadden een "wow"-factor die toch niet elke week ervaren wordt in de Jupiler Pro League. Drie keer kwam het tot een rechtstreeks duel met Oh, wiens afwerking niet top maar ook niet slecht was. Evenveel keer triomfeerde Miras. Bij de eerste kans was het knap dat hij zich niet tegenvoets liet pakken en de bal vanonder de lat kon tikken. Zijn voetreflexen waren van die aard dat ze monden deden openvallen.

Lees ook... Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers›Karetsas en Steuckers probeerden het van verder, maar met een afstandsschot gingen ze Miras echt niet verslaan. Hiervoor stond die laatste met te veel vertrouwen te keepen. Zelf vond hij zijn eerste redding de beste, omdat het natuurlijke instinct ook een rol speelde en hij op zulke situaties traint. Er valt zeker iets voor te zeggen.

KVM-doelman op handen gedragen door supporters

De KV Mechelen-supporters scandeerden zijn naam meteen na het laatste fluitsignaal. Dan weet je als speler, of als keeper in dit geval, dat je net iets bijzonder hebt gerealiseerd en een groot aandeel hebt in het pas behaalde resultaat. En zeggen dat hij het seizoen nog begonnen was als tweede doelman.