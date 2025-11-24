Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg

De VAR is weer maar eens onderwerp van discussie in het Belgische voetbal. Eén JPL-ploeg in het bijzonder zal er na afgelopen weekend hard op vloeken.

Die ploeg is uiteraard Westerlo, dat zaterdagavond een doelpunt van Saamoto zag afgekeurd voor voorafgaand buitenspel. Deze treffer had de winst tegen Gent kunnen opleveren, maar het bleef dus 0-0. Bij Westerlo stelden ze zich grote vragen of de juiste lijn wel was getrokken. Inmiddels kregen we te lezen dat dan toch de juiste VAR-lijn zou zijn toegepast.

In elk geval blijft er veel gediscussieer over, en was de VAR niet in het leven geroepen om dit te verminderen? Dit is niet het eerste duel waarin de VAR-lijn ter discussie staat. Na een zoveelste geval van twijfel moet er toch grondig nagedacht worden over het concept van de semi-automatische buitenspellijn. Die is er gekomen om sneller te beslissen, maar dat mag niet ten koste gaan van de nauwkeurigheid van die beslissing.

Ferri mist de kansen tegen Gent

Ongeacht deze fase had Westerlo zaterdag altijd moeten winnen. We halen er de uitgespeelde kansen bij voor Nacho Ferri, de spits die zijn ploeg de overwinning had kunnen bezorgen. In het eerste halfuur mocht de Braziliaan alleen op doel af en trof hij de paal. Heel 't Kuipje was al half beginnen juichen. Dit is niet enkel pech, dit zijn kansen die altijd binnen het kader moeten afgewerkt worden.

Na rust kwam hij na een passje van Piedfort weer oog in oog met Roef, zij het vanuit een wat schuinere positie. Ja, de Gent-doelman bracht goed redding en Ferri krijgt ook krediet voor zijn knappe loopactie. De afwerking bleef echter te veel binnen het bereik van Roef. Het zegt ook iets over de anderen dat Ferri met vier goals wel de topschutter is van Westerlo. Een afwerker pur sang lijkt in de Kempen niet rond te lopen.

Zelfde ploeg die 5-5 speelde tegen Club Brugge

Het is dus geen toeval dat Westerlo in vier van zijn laatste vijf competitiematchen niet kon scoren. Toch is dit dezelfde ploeg die uit bij Club Brugge 5-5 gelijkspeelde. Issame Charaï heeft meer stabiliteit gecreëerd, wat eerder dit seizoen het grote zorgenkind was. Nu hapert zijn ploeg dan weer offensief. Zo blijft het op een dunne koord balanceren.