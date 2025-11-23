Na uithaal van Westerlo-coach Charaï: arbitrage is héél duidelijk over discutabele fase

Na uithaal van Westerlo-coach Charaï: arbitrage is héél duidelijk over discutabele fase

Westerlo-coach Issame Charaï begreep er niets van nadat een doelpunt van Ferri werd afgekeurd voor (enorm nipt) buitenspel. In Tubeke klinkt het dat de lijn wel juist is.

Westerlo voelde zich wat bestolen na het 0-0 gelijkspel tegen KAA Gent. Nacho Ferri leek de 1-0 binnen te werken, maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Héél nipt buitenspel.

Offside is offside, daarvoor dient de lijn ook die getrokken wordt, maar dit was wel echt millimeterwerk. Dan moeten we ons misschien ook afvragen of dit is waar de VAR voor werd uitgevonden.

In ieder geval: Westerlo zou bedenkingen hebben bij de lijn. Volgens Het Nieuwsblad zijn de Kemphanen er niet van overtuigd dat Matties Volckaert de laatste man was. De club zou claimen dat Michal Skoras de laatste man was, waardoor het buitenspel van Ferri werd opgeheven.

De lijn was wél juist

Westerlo-coach Issame Charaï was niet te spreken over de situatie. "De fase in de 56e minuut is een schande voor het Belgisch voetbal. Als ze niet weten welke lijn er moet getrokken worden en we daar nog moeten over debatteren... Ik neem Bert Put weinig kwalijk, want hij hoort gewoon in zijn oortje dat het buitenspel is. Toch zou dit niet mogen op dit niveau", zei hij.

Lees ook... Westerlo voelt zich zwaar benadeeld, maar KAA Gent heeft ook een claim: "Voor mij is het penalty"Het Nieuwsblad schrijft nu dat ze er in Tubeke heel zeker van zijn dat de lijn wél juist werd getrokken. Volckaert was dus wel de laatste man, en de fase zou dus wel juist beoordeeld zijn.

