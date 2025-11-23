Davy Roef veruit beste man bij KAA Gent en legt het grootste probleem zonder verpinken bloot

Davy Roef heeft er alles aan gedaan om zich niet te laten passeren. Hij was bij Gent dan ook veruit de beste man op het veld van Westerlo.

Achteraf moest de doelman aan de media uitleggen hoe het kwam dat Gent zich zo matig presenteerde. "We waren naar hier gekomen om de drie punten te pakken", verzekerde hij. "Jammer genoeg heeft dat zich niet geresulteerd in concrete kansen in de tweede helft. De goesting was er absoluut wel om gevaar te creëren." Dat kwam er voornamelijk na de pauze amper uit.

Het opbouwen verliep zodanig moeizaam dat Gent keer op keer in de problemen kwam. "Je weet dat Westerlo een goede counterploeg is en dat komt tot uiting als je zelf foutjes maakt in de opbouw. Het grootste probleem was dat Westerlo ons zelfs vanaf onze doeltrap kon vastzetten. Zo konden we Kadri en Delorge niet vrij krijgen."

Veel gewissel in Gent-verdediging

Voor Roef was dat echt wel de sleutel in deze partij. "Als we er een paar keer onderuit speelden, waren we wel gevaarlijk. We konden de bepalende spelers niet in de vrije ruimte krijgen." Ondanks de clean sheet was het achteraan ook zeker niet de hele tijd stabiel bij Gent. "Het is niet optimaal dat de spelers in onze verdediging wisselen, maar we spelen allemaal genoeg samen."

Gent heeft het recent enorm moeilijk op verplaatsing, met zware nederlagen bij Zulte Waregem en OH Leuven en nu met wat meeval een puntje bij Westerlo. Dat maakt dus een 1 op 9. "Moest ik er een verklaring voor hebben, zou het al opgelost zijn. Dan was ik met mijn oplossing naar de coach gestapt. Buitenshuis is het veel te karig, zowel qua spel als qua resultaat."

Belangrijk aandeel voor Roef

