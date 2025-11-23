Westerlo voelt zich zwaar benadeeld, maar KAA Gent heeft ook een claim: "Voor mij is het penalty"

Na Westerlo - Gent is er best wel wat discussie ontstaan rond scheidsrechterlijke beslissingen. Westerlo voelde zich benadeeld door een afgekeurde goal, maar Gent vindt dat het een strafschop had kunnen krijgen.

De heroptredende Wilfried Kanga werd op een gegeven moment wel erg lichamelijk gehinderd in de box. "Voor mij is het penalty", laat de Franse Ivoriaan er geen twijfel over bestaan. In de openingsminuten was hij ook al eens - makkelijk - naar de grond gegaan. "Er was ook een eerder strafschopgevalletje, maar ik heb het over de tweede fase."

Kanga zweert dat er bij die tweede strafschopfase een foutieve ingreep was van een verdediger. "Ik krijg een elleboog te verwerken. Als de scheidsrechter naar de beelden was gaan kijken, ben ik zeker dat hij strafschop had gefloten." Voor alle duidelijkheid: het gaat om een fase uit de eerste helft, niet voor de penalty die gefloten werd in de slotfase maar geannuleerd werd na een VAR-tussenkomst.

Moeilijke wedstrijd voor KAA Gent

Kanga gaf ook nog zijn algemene indruk over de partij in 't Kuipje. "Er waren situaties waaruit we hadden kunnen scoren, vooral in de eerste helft. Of het twee verloren punten zijn of een gewonnen punt? Het is een beetje van beiden. Als je naar de fysionomie van de match kijkt, dan is het een moeilijke wedstrijd gebleken. Finaal is het wel oké om hier met een punt te vertrekken."

De 27-jarige krachtpatser miste door een blessure de ontmoetingen met Zute Waregem, Standard en OHL. Hij wil zich geen problemen op de hals halen door zich over die duels uit te spreken. "Over de wedstrijden waarin ik niet meedeed, kan ik weinig zeggen." Het blijft wel opvallen dat Gent het uit veel minder goed doet dan in eigen huis.

Kanga voelde zich best wel goed

Lees ook... Davy Roef veruit beste man bij KAA Gent en legt het grootste probleem zonder verpinken bloot›Kanga is wel blij dat hij eindelijk nog eens aan de aftrap kon komen, nadat hij in de thuiswedstrijd tegen Genk voor de interlandbreak al een kwartier inviel. "Het deed deugd om opnieuw te spelen, ik voelde me goed. Dat is bemoedigend voor het vervolg van het seizoen." Lees ook wat er zoal gezegd werd over het afgekeurde doelpunt van Westerlo.