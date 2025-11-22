🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo?

KAA Gent kon niet winnen van KVC Westerlo en speelde 0-0 gelijk in de Kempen. De VAR speelde een hoofdrol.

KVC Westerlo eindigde opnieuw een wedstrijd zonder te scoren, ondertussen al de derde op rij. De Kemphanen verdienden meer tegen KAA Gent, maar speelden uiteindelijk 0-0 gelijk.

De netten trilden wel: Sakamoto trapte de 1-0 binnen, maar die werd voor een millimeter offside, als het dat zelfs al was, afgekeurd. Kort nadien was Westerlo wél blij met een VAR-interventie.

KAA Gent ziet strafschop afgekeurd worden

Bert Put floot voor een strafschop in het voordeel van KAA Gent nadat Michal Skoras tegen de grond ging. Die leek een kleine tik gekregen te hebben van Lucas Mbamba.

Maar de VAR riep hem al heel snel naar het scherm. Vanop een bepaald beeld lijkt er inderdaad geen contact te zijn, al is niet iedereen het daarover eens.

Scheidsrechter Put besloot uiteindelijk wel om de strafschop niet te geven, nadat hij de beelden uitvoerig bekeek. Had KAA Gent hier volgens u een penalty moeten krijgen?