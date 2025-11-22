🎥 Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt?

KAA Gent gaat zaterdagavond op bezoek bij KVC Westerlo. De Oost-Vlamingen willen de aansluiting met de top behouden, terwijl de Kemphanen weg van de gevarenzone willen blijven. Na de pauze leek de thuisploeg de score te openen.

Voor de pauze werd er niet gescoord. Ferri raakte de paal, terwijl Gent niet voorbij de doelman van Westerlo raakte. Hopen op goals dus na de pauze, en een eerste doelpunt leek er ook te komen.

Doelpunt Sakamoto afgekeurd voor buitenspel

Westerlo zetten net voor het uur een knappe aanval op poten. Ferri werd diep gestuurd en behield daarna goed het overzicht. Hij bediende Sakamoto, die uitstekend in één tijd uithaalde.

De 22-jarige Japanner trapte knap beheerst voorbij Roef. 1-0 voor Westerlo, zou je denken. De VAR bekeek de beelden echter nog eens voor vermoedelijk (heel nipt) buitenspel. Niet veel later werd dat vermoeden ook bevestigd.

De scheidsrechter keurde het mooie doelpunt van Westerlo af en zette zo een stevige domper op de feestvreugde in de Kempen. Gent haalde opgelucht adem.

Krijgen we in de absolute slotfase nog een winnaar in Westerlo-Gent? Voorlopig staat het nog steeds 0-0 in 't Kuipje, waar ze zich opmaken voor spannende slotminuten.