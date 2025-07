Geen terugkeer naar Challenger Pro League: na onder meer Anderlecht, Antwerp en Beveren is de definitieve keuze gemaakt

Dieumerci Mbokani was meer dan een jaar clubloos. Ondertussen heeft hij aangekondigd dat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt, al waren er zeker nog wel teams die hem hadden kunnen gebruiken.

Met nog steeds veertien doelpunten bij Beveren in het seizoen 2022/2023 had Dieumerci Mbokani bevestigd dat zijn gevoel voor doelpunten niet verloren ging met de leeftijd. De Congolese aanvaller verwachtte zelfs een aanbod van de Jupiler Pro League dat nooit kwam.

Wat bracht Armeens avontuur voor Mbokani?

Tegen alle verwachtingen in vond hij een nieuwe uitdaging bij de Armeense club FC Noah. Het avontuur duurde slechts tien wedstrijden, waarna de clubleiding in maart een einde maakte aan zijn contract. Dit zal zijn laatste ervaring als speler blijven.

Dieumerci Mbokani heeft nu volgens Congolese media aangekondigd dat hij een punt zet achter zijn carrière, waarmee hij een hoofdstuk van 20 jaar afsluit. Op bijna 40-jarige leeftijd kan de oom van Nathan Kabasele trots zijn op wat hij heeft bereikt in het voetbal.

Wat een klasse voor het doel

De Congolees kwam in de zomer van 2006 in België aan, met een eerste passage bij Anderlecht. Maar pas een jaar later zou hij doorbreken bij Standard, waar hij een belangrijke rol speelde in de twee titels van de Rouches. Zijn ervaringen bij Monaco en Wolfsburg waren minder succesvol, waardoor 'Dieu' besloot terug te keren naar de Jupiler Pro League, bij Anderlecht.

Ook daar wist de in Kinshasa geboren speler het net te doen trillen, voordat hij weer naar het buitenland trok, via Dynamo Kiev, Hull en Norwich. Mbokani stond ook bekend om zijn karakter en behendigheid in het vijandelijke strafschopgebied bij Antwerp, waar hij opnieuw de grens van 50 doelpunten bereikte. In België blijft zijn totaal dus op 166 doelpunten staan, al hadden er misschien nog wel teams kunnen informeren ...