60 miljoen euro? KAA Gent kan straks nog stevig langs de kassa passeren na toptransfer ex-jeugdspeler en Rode Duivel

De Belgische international Malick Fofana (20) staat deze zomer nadrukkelijk in de belangstelling van Olympique Marseille. De Franse club zoekt offensieve versterking en ziet in Fofana een ideale kandidaat voor de vleugelpositie.

Zijn naam circuleert al langer in Franse media, en zijn sterke prestaties maken hem tot een gewild profiel. Fofana maakte in januari 2024 de overstap van KAA Gent naar Olympique Lyon. De transfer leverde de Belgische club een recordbedrag op van om en bij de 20 miljoen, en Lyon legde hem vast tot 2028. In Gent had Fofana zijn potentieel al meermaals getoond met doelpunten en assists, ondanks zijn jonge leeftijd.

In zijn eerste maanden bij Lyon brak Fofana echt door. Hij verzamelde meer dan veertig wedstrijden, scoorde elf keer en gaf zes assists. Daarmee groeide hij uit tot een vaste waarde op de flank en tot één van de meest beloftevolle spelers in de Ligue 1.

De belangstelling van Marseille komt niet onverwacht. Terwijl Lyon onder financiële druk staat, wil Marseille zich versterken met jonge, explosieve profielen die klaar zijn voor de Champions League. Fofana past in dat plaatje, al zal Lyon hem niet zomaar laten vertrekken.

Internationaal is de interesse nog breder. Grote clubs uit Engeland, Duitsland en Italië volgen de flankaanvaller nauwgezet. Zijn marktwaarde zou intussen richting de zestig miljoen euro stijgen, waardoor Lyon stevig in de onderhandelingspositie zit.

Opgeleid bij Gent en inmiddels al Rode Duivel, bevestigt hij zijn talent op het hoogste niveau. En wie weet levert een toekomstige toptransfer straks opnieuw een mooie bonus op voor zijn Belgische ex-club. De Buffalo's hebben immers een doorverkooppercentage van 20 procent op de meerwaarde.