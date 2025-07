🎥 Om in te kaderen: dit is ongetwijfeld hét doelpunt van de voorbereiding van alle Belgische clubs

OH Leuven heeft er geen makkelijk jaar opzitten, maar wil volgend seizoen met een nieuwe coach (David Hubert) opnieuw wat aantrekkelijker gaan worden. Dan hebben ze alvast één zeer interessante transfer gedaan.

Zoals elk seizoen vertrekt Leuven op trainingskamp naar Engeland, om te oefenen in het trainingscomplex van Leicester, de belangrijkste club van het King Power-imperium. Na een week vol trainingen in Seagrave, heeft OHL opnieuw zijn verblijf in het buitenland afgesloten met een wedstrijd tegen The Foxes.

Om alle spelers speeltijd te geven, werden zelfs twee wedstrijden van 90 minuten gespeeld. In de eerste wedstrijd eindigde de score op 1-1, Leicester won de tweede dan weer met 1-0. Twee mooie resultaten dus voor de Belgen.

Mijatovic met wereldgoal

Het doelpunt van OH Leuven in de eerste wedstrijd werd gescoord door Jovan Mijatovic. En het was de moeite waard! Onder druk van de verdediging van Leicester realiseerde de Servische aanvaller zich dat hij behoorlijk alleen stond en waagde daarom zijn kans... vanaf het middenveld.

En met succes, want zijn lob verraste de tegenstander en belandde prachtig in het doel. Ongetwijfeld het doelpunt van de voorbereiding wat betreft de teams in de Jupiler Pro League.

Het bevestigt ook het talent van deze jonge speler, die pas 20 jaar oud is. De in Belgrado geboren speler werd in 2024 voor 8 miljoen gekocht door New York City en zal de komende maanden weer worden uitgeleend aan Leuven.