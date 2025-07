Jesper Fredberg heeft na RSC Anderlecht een zeer opvallende nieuwe job beet

Jesper Fredberg heeft een nieuwe job te strikken. De gewezen CEO van RSC Anderlecht gaat aan de slag bij de Italiaanse tweedeklasser Sampdoria. Hij had de voorbije maanden een aantal aanzoeken, maar gaat in op het ambitieuze plan uit Italië.

UC Sampdoria Genua is een absolute topclub uit het verleden, maar op dit moment helemaal in verval geraakt. Afgelopen seizoen eindigden ze zelfs maar op de zeventiende plaats in de Serie B.

Een degradatie naar de Italiaanse derde klasse werd maar nipt vermeden en dus is het nu aan Jesper Fredberg om de sportieve lijnen te gaan uitzetten de komende maanden en jaren.

Het was voorzitter Matteo Manfredi die het nieuws aankondigde op de webstek van UC Sampdoria Genua. "Ik ben blij om Jesper Fredberg aan te kondigen als de nieuwe CEO van de Football Area en Massimo Donati als de nieuwe coach van het eerste elftal."

Wat zegt Fredberg zelf?

Fredberg zelf nam ook meteen het woord: "Het is een enorme eer om deze rol te mogen vervullen bij Sampdoria, een club met een onmiskenbare geschiedenis en prestige, en een onbetwist potentieel voor de toekomst."

"Ik ben me volledig bewust van de uitdagingen die voor ons liggen, maar ik heb er vertrouwen in dat we Sampdoria met hard werken en een duidelijke langetermijnstrategie kunnen helpen terug te keren naar de posities die het altijd al verdiend heeft. Bovenal willen we iets bouwen waar de fans trots op kunnen zijn. Dat werk begint vandaag."