Wat als 'de klagers' gelijk krijgen van BMA? Dit zouden de gevolgen zijn voor het competitiebegin

Drie clubs uit 1B - Lokeren-Temse, Francs Borains en Seraing - hebben samen een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) tegen het systeem waarbij belofteploegen van eersteklassers gegarandeerd in 1B mogen blijven.

Ook Union, de landskampioen, sloot zich recent aan bij het protest. Ze hekelen vooral het gebrek aan sportieve eerlijkheid en transparantie in het beslissingsproces.

Volgens een rapport van de auditeur van de BMA, dat Le Soir kon inkijken, krijgen de klagende clubs grotendeels gelijk. De auditeur stelt dat het systeem met vier ‘immune’ belofteploegen het sportieve evenwicht verstoort en zelfs de economische waarde van de competitie schaadt. Er wordt ook gewezen op het strategisch voordeel voor topclubs, die kunnen schuiven met spelers tussen hun eerste ploeg en belofteploeg in functie van sportieve noden.

Hoewel het rapport voorlopig eenzijdig is – de auditeur baseert zich enkel op de klachten – krijgt het dossier op 22 juli een definitieve behandeling. De Pro League en de Voetbalbond bereiden hun verweer voor, maar houden voorlopig de lippen stijf op elkaar. Door de nakende start van de competitie is de druk hoog.

Amper gevolgen... voorlopig

Een beslissing ten voordele van de klagers zou niet meteen gevolgen hebben voor de startdatum of het speelschema van 1B, maar kan wel leiden tot een herstemming over de gehele competitiehervorming. Die werd in februari immers als één pakket goedgekeurd. Clubs als Racing Genk hechtten toen veel belang aan de beloftequota. Vervalt dat onderdeel, dan is het afwachten of de huidige meerderheid standhoudt.

Toch lijkt het volgens insiders onwaarschijnlijk dat de profclubs de hervorming vlak voor de competitiestart nog zouden durven herroepen. De chaos die dat met zich mee zou brengen, is te groot. Een eventuele uitspraak van de BMA zal dus hoogstwaarschijnlijk pas later echte impact hebben.

Wat in elk geval onaangetast blijft, is de mediadeal met rechtenhouder DAZN. Die overeenkomst geeft de Pro League de vrijheid om het competitieformat te bepalen, zelfs bij juridische aanpassingen. Een heronderhandeling over de uitzendrechten is dus uitgesloten, wat financiële stabiliteit garandeert – voorlopig toch.