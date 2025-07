🎥 Chelsea-spelers stomverbaasd na opmerkelijke actie van Amerikaans president Donald Trump, Infantino niet blij

Een opvallend tafereel na afloop van de WK-finale voor clubs tussen Chelsea en PSG (3-0): Donald Trump, die samen met FIFA-voorzitter Gianni Infantino de trofee mocht overhandigen, weigerde na het ceremoniële moment het podium te verlaten.

Tot grote verbazing van de Chelsea-spelers bleef de Amerikaanse president vrolijk meefeesten. Zoals de traditie het voorschrijft, overhandigde Infantino de trofee aan Chelsea-kapitein Reece James en gebaarde hij vervolgens naar Trump om met hem naast het podium plaats te nemen. Maar Trump had daar duidelijk geen zin in. Hij bleef pal naast de spelers staan, zichtbaar genietend van het moment.

Vooral Enzo Fernández en Marc Cucurella konden hun lach niet inhouden toen ze beseften dat Trump hen vrolijk vergezelde tijdens het feest. Een niet-speler die op het podium blijft staan na een trofee-uitreiking is ongezien in het voetbal. Maar Trump liet het allemaal gebeuren met een brede glimlach en een hand op de schouder van enkele spelers.

FIFA-voorzitter Infantino probeerde nog discreet de president weg te begeleiden, maar slaagde daar niet in. Uiteindelijk keerde hij zelf maar terug naar het podium om ook deel te nemen aan de viering, al duwde hij Trump op een bepaald moment duidelijk naar achteren. "De spotlights zijn voor de spelers", leek hij te willen zeggen.

“Het was verrassend", gaf Reece James achteraf toe. “Ik had niet gedacht dat de president samen met ons de trofee zou vasthouden. Maar hij feliciteerde ons en zei dat we van dit moment moesten genieten. Dat hebben we dan maar gedaan.”

Trump woonde de finale bij samen met zijn vrouw Melania. Bij zijn opkomst op de tribune klonk er boegeroep van sommige fans in het MetLife Stadium in New Jersey, en ook bij de trofee-uitreiking bleef het publiek niet stil. Maar dat leek Trump niet te deren: hij had duidelijk zijn moment gevonden om in de schijnwerpers te staan.