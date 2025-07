Concurrentiestrijd wakkert aan: 'Vincent Kompany klopt aan voor verrassende Rode Duivel'

Het wordt stilaan warm bij Arsenal, want steeds meer teams kloppen aan voor Leandro Trossard. Nu heeft ook Vincent Kompany zich geroerd voor de Rode Duivel. Komt Bayern München met doorslaggevende argumenten?

Leandro Trossard blijft een hot topic op de transfermarkt. De Rode Duivel, die nog één jaar onder contract ligt bij Arsenal, heeft de voorbije maanden al heel wat topteams achter zich aangehad.

Welke teams willen Leandro Trossard?

José Mourinho zou hem graag naar Turkije en Fenerbahçe lokken, eerder waren er ook al miljoenenaanbiedingen vanuit Saoedi-Arabië en andere exotische landen.

Maar er zijn ook topclubs uit West-Europa die wel wat zien in Leandro Trossard. En nu zou de winger van Arsenal wel eens kunnen aansluiten bij een landgenoot. Vincent Kompany heeft hem namelijk op zijn lijstje gezet.

Ook Vincent Kompany springt in de dans

En zo zou de winger The Gunners kunnen verlaten voor Der Rekordmeister. Volgens BILD is Kompany ten zeerste geïnteresseerd in zijn landgenoot, al is er tot op heden nog geen concreet bod gedaan op de Rode Duivel.

Luis Diaz van Liverpool staat ook nog steeds bovenaan het lijstje van Kompany, maar met Trossard zouden ze alvast een (goedkoper) alternatief in huis willen halen. De komende weken zal meer duidelijk moeten worden.