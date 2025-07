Inter kijkt nu naar andere Club Brugge-speler dan Jashari, ook Rode Duivel in beeld

Internazionale is volop bezig met het herstructureren van zijn transferplannen, en daarbij kijken ze ook naar hun defensie. Zowel Koni De Winter (Genoa) als Joel Ordonez (Club Brugge) worden overwogen als versterkingen voor het centrum van de verdediging.

Coach Cristian Chivu gaf intern al de voorkeur aan Giovanni Leoni, die hij kende van bij Parma. Toch houden sportief directeur Piero Ausilio en zijn rechterhand Dario Baccin ook twee alternatieve pistes open: De Winter en Ordonez. Beiden staan hoog aangeschreven bij de Inter-leiding, vooral De Winter is een oude favoriet binnen de club.

Het is geen toeval dat Inter momenteel in gesprek is met zowel Genoa als Club Brugge. Dat gebeurt deels in het kader van andere deals – onder meer een uitleenbeurt van Valentin Carboni aan Genoa – maar tegelijk worden er ook lijntjes uitgegooid naar de verdedigers van beide clubs.

Joel Ordonez, de Ecuadoraanse verdediger van Club Brugge, staat al langer te boek als een talent met veel groeipotentieel. De kans is groot dat Club hem komende zomer verkoopt, zeker nu Inter concrete interesse toont. Brugge zal echter pas geneigd zijn te praten bij een aantrekkelijk bod.

Ook Koni De Winter, vorig seizoen basisspeler bij Genoa en ex-speler van Juventus, geniet stevige interesse. Hij past bovendien perfect binnen Inter's voorkeur voor spelers uit de Italiaanse competitie.

Of een van beide verdedigers deze zomer effectief de overstap naar Milaan maakt, hangt af van de verdere ontwikkelingen op de transfermarkt. Inter moet eerst verkopen alvorens opnieuw te kunnen investeren, maar zowel Brugge als Genoa zullen de situatie met belangstelling blijven volgen.