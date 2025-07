Kroniek van een aangekondigd einde? Standard heeft de oplossing gevonden

2472

Moussa Djenepo is slechts op doorreis bij Standard. De Malinees zal niet worden behouden, zoals al eventjes duidelijk was. Er is nu een oplossing gevonden voor het lastige dossier.

Marc Wilmots is sinds het begin van de transferperiode druk bezig met het aantrekken van nieuwe spelers om Mircea Rednic zo snel mogelijk een competitief team te bieden, maar de nieuwe sportief directeur van de Rouches is ook bezig met het regelen van de transfers van verschillende vertrekkers. Harde klappen Er moet ruimte worden gemaakt in de kern, maar er moeten ook verschillende salarissen worden verlicht, die worden ontvangen door spelers die niet goed zijn geïntegreerd in de selectie. Het geval van Moussa Djenepo is een van de lastigste dossiers. SudInfo meldt dat er een akkoord is bereikt met de speler om zijn contract (geldig tot 2026) voortijdig te beëindigen. De aanvaller zal dus binnenkort vrij zijn. Waarom moet Djenepo vertrekken? Een flinke tegenvaller voor de club, die twee jaar geleden maar liefst 3,5 miljoen heeft uitgegeven, een bedrag dat des te meer buitensporig is gezien de financiële situatie van de afgelopen maanden. Djenepo heeft slechts één seizoen bij Sclessin gespeeld, met slechts één doelpunt op zijn naam, voordat hij werd uitgeleend aan Turkije. Deze zet stelt de Rouches echter wel in staat om zeker te zijn dat ze zijn salaris voor komend seizoen zullen besparen, namelijk 1,6 miljoen euro per jaar. Ondertussen zullen Grejohn Kyei en Boško Šutalo, twee andere spelers die niet in de plannen van Mircea Rednic passen, vanaf morgen naar de B-kern worden overgeplaatst.