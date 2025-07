🎥 PSG-trainer Luis Enrique gaat over de rooie en valt Chelsea-spits aan

Na de verloren finale op het WK voor clubs is PSG-coach Luis Enrique zwaar door het lint gegaan. In het verhitte slot van de match tegen Chelsea verloor hij de controle over zichzelf en deelde hij een tik uit aan Chelsea-spits Joao Pedro.

De finale werd gespeeld in het MetLife Stadium in New Jersey, waar topfavoriet PSG onderuitging met 3-0. Die nederlaag zorgde voor spanning bij de Parijzenaars. Na het laatste fluitsignaal ontstonden er opstootjes tussen spelers en stafleden van beide teams, met duw- en trekwerk op meerdere plaatsen.

Luis Enrique liet zich daarin meeslepen. Hij greep Pedro – de uitblinker met drie doelpunten in drie wedstrijden – bij de keel en gaf hem een klap. De spits ging neer, terwijl anderen Enrique probeerden te kalmeren. De emoties spatten van het gezicht van de Spaanse coach af.

Ook doelman Gianluigi Donnarumma raakte betrokken bij het tumult. Hij moest door verschillende mensen worden tegengehouden om verdere escalatie te voorkomen. Chelsea-coach Enzo Maresca speelde een belangrijke rol in het sussen van de gemoederen. Hij nam Donnarumma apart en probeerde hem met kalme woorden tot rust te brengen.

Op de persconferentie na de match toonde Luis Enrique zich schuldbewust. Hij gaf toe dat hij te ver was gegaan. “Mijn bedoeling was eigenlijk om de boel te sussen, maar ik liet me meeslepen. De druk en emoties waren te groot. Dit had niet mogen gebeuren", klonk het.

Joao Pedro, het slachtoffer van de tik, maakte er weinig woorden aan vuil. “Ik wil er niet te veel op ingaan. Dit gebeurt in het heetst van de strijd. Iedereen wil winnen, en zij verloren even hun kalmte. Dat hoort er soms bij.”