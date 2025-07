Was het zonder hem niet gelukt? Noa Lang zorgde voor toptransfer Club Brugge

5818

De man van de voorbereiding bij Club Brugge is tot dusver misschien wel Ludovit Reis. In meerdere wedstrijden maakte de nieuwe aanwinst al heel wat indruk. En dus mag nu al gedacht worden dat hij een toptransfer is. Met dank aan ... Noa Lang.

Ludovit Reis heeft enkele weken geleden een meerjarig contract getekend bij Club Brugge. Sindsdien heeft hij al heel wat indruk gemaakt tijdens de diverse oefenwedstrijden en trainingen van blauw-zwart. Was de transfer er gekomen zonder Noa Lang? De speler was afgelopen seizoen een bepalende speler voor Hamburg. Hij speelde een belangrijke rol in de Bundesliga 2 en heeft aanzienlijk bijgedragen aan de promotie van de club naar de Bundesliga. Dat hij bij Club Brugge tekende? Daar zit Noa Lang voor iets tussen. "Club Brugge voelde meteen goed. Noa Lang, een goede vriend van mij, sprak vol liefde over de club tegen mij en toen wist ik het zeker", klonk het al bij zijn handtekening. Deze week heeft Reis zijn eerste uitgebreide interview gegeven aan de clubkanalen van Club Brugge. En daarbij heeft hij nog eens het belang van Noa Lang in zijn transfer benadrukt. "Noa Lang heeft me veel mooie dingen verteld over Brugge en dat hij er een heel mooie tijd beleefde en er zich altijd heel erg thuis heeft gevoel. Dat heeft me heel erg aangetrokken, ik weet dat als hij iets zegt het de waarheid is."