Besnik Hasi heeft nog één transfer nodig en zegt ook welke dat is: "Niet makkelijk"

Na de oefenstage in het Nederlandse Renesse blikt Anderlecht-trainer Besnik Hasi terug op een intensieve week met een grote spelersgroep. Er waren 35 spelers mee, maar Hasi beseft dat er nog veel zal bewegen tot 6 september.

Een opvallende vaststelling tijdens de stage: de spitsen zijn in vorm. Dolberg scoorde tegen Rakow, Goto maakte een hattrick tegen Dordrecht, en Luis Vazquez vond twee keer de weg naar doel. Vooral over Vazquez is Hasi uitgesproken. “Luis heeft stappen vooruit gezet", zegt hij.

Toch ziet de coach nog werkpunten. “Vazquez is een ander type dan Dolberg. Zijn probleem is dat hij wil spelen als Dolberg, terwijl hij andere kwaliteiten heeft", analyseert Hasi in Het Nieuwsblad. “Hij is een echte afwerker. Dolberg is uniek in zijn spel. Maar we hebben Vazquez nodig, net om zijn intensiteit en afwerking.”

Dat Vazquez zaterdag goed speelde tegen Rakow, werd ook door Hasi opgemerkt. “Hij heeft goed gewerkt. We hebben concurrentie nodig in de spits, en het is goed dat drie van de vier spitsen hebben gescoord dit weekend. Cvetkovic zat er trouwens ook dicht bij.”

Naast de positieve signalen in de aanval, blijft er werk aan de selectie. Hasi hoopt nog op minstens één versterking. “Ik heb nog een centrale verdediger nodig, maar het is niet makkelijk om dat profiel te vinden", geeft hij toe.

Tot slot benadrukt hij het belang van mentaliteit in een brede kern. “Als we met een grote groep blijven werken, wil ik wel dat de juiste ingesteldheid behouden blijft. Daarop ga ik streng toezien", besluit Hasi.