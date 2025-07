'KV Mechelen pakt uit en haalt verdediger op bij ... AS Roma'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen zou een akkoord hebben bereikt met de jonge centrale verdediger Lovro Golic. Als vrije speler zou hij volgende week moeten aansluiten. De Sloveen werd opgeleid bij AS Roma.

KV Mechelen zoekt niet alleen naar klassieke versterkingen: de club wil ook op de langere termijn bouwen. Deze keer wedden ze opnieuw op een jong profiel dat klaarstaat om naar België te komen.

Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano staat KV Mechelen op het punt om een mooie deal af te ronden. Er zou een akkoord zijn om een jonge verdediger aan te trekken zonder transfervergoeding te betalen.

🚨🇧🇪 Exclusief: Mechelen staat op het punt om voormalig AS Roma-talent Lovro Golić transfervrij binnen te halen.



De Sloveense verdediger had interesse van verschillende clubs in Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar kiest voor het Mechelen-project om zich te ontwikkelen.



De deal zou volgende week getekend worden.

Deze versterking is Lovro Golić, 19 jaar oud en Sloveens U21-international. Opgeleid bij Roma, speelde hij vorig seizoen in de Primavera, waar hij 18 wedstrijden speelde. Met zijn 1m93 heeft hij het ideale profiel om fysiek en rust in de verdediging te brengen.

Veel interesse, maar Mechelen haalt het

Italiaanse, Duitse en Engelse clubs hadden interesse. Maar het project van Mechelen heeft hem overtuigd. Het akkoord zou volgende week afgerond moeten worden.

De toekomst zal uitwijzen of deze gedurfde keuze zijn vruchten afwerpt, maar bij Mechelen pakken ze alvast een interessante speler binnen, zoveel is nu al zeker.