Kalendermaker JPL met handen in het haar! Nieuwe afspraak FIFA heeft héél grote gevolgen voor Europees spelende clubs

De nieuwe afspraken die FIFA zondag maakte met de internationale spelersvakbonden kunnen grote gevolgen hebben voor het Belgische profvoetbal. Een van de belangrijkste maatregelen is dat spelers voortaan recht krijgen op minimaal 72 uur rust tussen twee wedstrijden.

Voor Belgische clubs die Europees actief zijn, betekent dat concreet dat een match op zondag na een Europees duel op donderdag niet langer mogelijk zal zijn.

Vooral ploegen die op donderdagavond uitkomen in de Europa League of Conference League - zoals Club Brugge, Anderlecht, AA Gent, Genk of Antwerp in recente seizoenen - zullen dus pas op maandag opnieuw in actie mogen komen in de Jupiler Pro League. Dat lijkt op het eerste gezicht logisch en fair voor de spelers, maar het veroorzaakt meteen hoofdbrekens bij de kalendermakers.

De Belgische kalender zit al overvol door het speelschema van play-offs, bekerwedstrijden, interlandperiodes en sinds kort ook het nieuwe format van de Champions League. Als nu nog meer wedstrijden op maandag gepland moeten worden, wordt het haast onmogelijk om alles vlot te laten verlopen, zeker voor clubs met een druk programma.

De FIFA wil met dit akkoord inspelen op de stijgende kritiek over de overbelasting van voetballers. Spelers krijgen ook recht op drie weken zomervakantie én minstens één rustdag per week. Lange interlandreizen mogen bovendien niet meer gevolgd worden door een match binnen 24 uur. Voor clubs betekent dit dus extra puzzelwerk, vooral wanneer internationals op vrijdag terugkeren van verplaatsingen.

De Pro League zal bovendien rekening moeten houden met uitzendrechten en fanbeleving, want matchen op maandagavond zijn commercieel minder interessant dan een klassiek voetbalweekend.

Wanneer de regel precies van kracht wordt, is nog niet duidelijk. FIFA spreekt van “duidelijke voornemens”, maar verdere implementatie volgt in de komende maanden. Eén ding is echter zeker: de Belgische kalender dreigt stevig door elkaar geschud te worden.