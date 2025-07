Mignolet doodeerlijk over zware klap: "Ik huil zelden, maar toen ben ik in tranen uitgebarsten"

Simon Mignolet is doorgaans een rustige en beredeneerde prater. Zijn uitspraken klinken nuchter en zakelijk, maar komen tegelijk vanuit het hart. Tijdens een gesprek met De Zondag liet hij zich toch even meeslepen door emoties, toen het ging over de zware hersenschudding die hij opliep.

De doelman van Club Brugge werd toen bewusteloos van het veld gedragen. Het incident liet diepe indruk na, niet alleen op hemzelf, maar ook op zijn gezin.

“Het was niet de eerste keer,” zegt Mignolet. “Ik had al vier keer een hersenschudding opgelopen. Maar nu… Als je twee kinderen hebt, ga je toch eens nadenken over je toekomst.”

De impact van het voorval was duidelijk voelbaar in het ziekenhuis. “Toen ik daar lag en Jasmien naast mijn bed zag zitten… Ik huil zelden, maar toen ben ik in tranen uitgebarsten.” Zijn vrouw had het incident niet live gezien, gelukkig. Ze was thuis bij de kinderen. “Tegen de tijd dat iemand haar kon bereiken, was ik alweer bij bewustzijn.”

Wat haar reactie was toen ze aan zijn bed zat? “Dat is inderdaad letterlijk wat ze zei: ‘Stop ermee.’” Mignolet zweeg toen. “Je kan daar ook niets op zeggen. Dat is de emotie van het moment.” Hij begrijpt haar bezorgdheid, maar benadrukt dat de gevoelens nu enigszins zijn afgezwakt.

Toch blijft het incident in zijn hoofd spelen. Zeker nu hij ouder is, met een gezin, weegt het risico zwaarder dan vroeger. Het moment in het ziekenhuis was confronterend, en het blijft nazinderen, ook al zegt hij dat er tijdens een wedstrijd “niets van blijft hangen”.