Opmerkelijke anekdote: dit was de foto die Pocognoli gebruikte en die de titel van Union SG inleidde

Sébastien Pocognoli heeft indruk gemaakt tijdens zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van een profploeg. Ondanks een moeilijke start bij Union Saint-Gilloise, slaagde hij erin de ploeg op koers te houden en groeide hij uit tot een stabiele factor binnen de club.

Bij zijn aanstelling waren er nochtans twijfels. Pocognoli volgde met Felice Mazzu, Karel Geraerts en Alexander Blessin drie sterke voorgangers op en werd bovendien pas laat voorgesteld als nieuwe T1. De voorbereiding verliep niet vlekkeloos, en na enkele tegenvallende resultaten leek het vertrouwen al snel te wankelen.

In oktober stond Union zelfs amper één punt boven de degradatiezone na een pijnlijke nederlaag tegen Cercle Brugge. Waar andere clubs in paniek zouden hebben gereageerd, hield het bestuur vast aan Pocognoli. Zowel de clubleiding als de spelersgroep bleef geloven in zijn visie en aanpak.

Foto werd meermaals bovengehaald

Dat vertrouwen was niet toevallig. Volgens doelman Joachim Imbrechts, die het seizoen van dichtbij meemaakte, werkte Pocognoli met een duidelijke langetermijnvisie. “Hij liet ons op een moeilijk moment een teamfoto zien die genomen was aan het begin van het seizoen", vertelt hij. “Aan de rechterkant was de lucht bewolkt, links was ze helder. Hij zei: ‘Nu zitten we aan de donkere kant, maar we evolueren naar het licht.’”

Die symboliek werd een rode draad doorheen het seizoen. Telkens het moeilijk ging, haalde Pocognoli de foto opnieuw boven. “Hij schoof telkens zijn markeerstift iets dichter naar het lichte deel van de foto", zegt Imbrechts. “En op het einde zat hij er pal op. Hij had het echt allemaal uitgestippeld.”

Pocognoli bewees daarmee niet alleen zijn tactisch inzicht, maar ook zijn leiderschap en vermogen om rust te bewaren in woelige tijden. Zijn aanpak getuigde van voorbereiding, visie en vertrouwen — drie kwaliteiten die hem tot een veelbelovende trainer maken in het Belgische voetbal.