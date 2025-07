Heeft Thorgan Hazard een probleem bij Anderlecht? Besnik Hasi maakt keuzes

Anderlecht heeft er net een intensieve stage in het Nederlandse Renesse opzitten, en coach Besnik Hasi blikte na afloop uitgebreid terug op wat hij zag. Eén van de opvallende namen was die van Thorgan Hazard, die zich in de oefenwedstrijden liet opmerken met drie assists, al gebeurde dat in het B-el

“We hebben veel spelers op de flanken met verschillende profielen", zei Hasi. “Camara brengt snelheid, Angulo en Kanaté hebben actie in huis, en Hazard is dan weer geschikt als 'pocketspeler' die van op de flank naar het centrum trekt. Op die positie hebben we concurrentie, want ook Stroeykens, Degreef en binnenkort Huerta dingen mee naar een plek.” Voor jonge spelers zoals Kanaté predikt Hasi geduld. “We houden van spelers met uitzonderlijke kwaliteiten, en Kanaté heeft die snelheid en dynamiek. Maar hij kwam zes maanden geleden pas aan en miste veel bij de U23 door een blessure. Hij werkt hard en toonde zich tijdens de stage, maar we moeten voorzichtig met hem omspringen.” Tijdens de match tegen Rakow stelde Hasi een elftal op dat sterk leek op een mogelijke basisploeg voor het komende seizoen. “Ik wilde zien hoe dat team functioneerde met én zonder bal", aldus de coach. “We maken progressie, maar vooral in balbezit zijn nog stappen nodig. Sommige spelers zijn nog in opbouw, zoals Hey, terwijl Angulo nog moet terugkeren.” Ook middenvelder Tajaouart liet een sterke indruk na. “Hij speelde nooit op zijn favoriete positie als zes of acht, omdat die bezet zijn. Maar aan de zijkant deed hij het goed, dankzij zijn sterke mentaliteit en intelligentie. Dat toont zijn inzet en aanpassingsvermogen.” Tot slot gaf Hasi aan dat de concurrentie groot is op bepaalde posities, terwijl op andere plaatsen de opties beperkt zijn. “De besten zullen spelen, de anderen moeten blijven werken. We zitten met een brede kern en zullen keuzes moeten maken, maar dat is exact wat een topclub nodig heeft.”